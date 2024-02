Ríos de tractores colapsarán todas las autovías de la Región de Murcia

Los representantes las organizaciones profesionales agrarias (OPA) esperan el visto bueno de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo las protestas que colapsarán la Región de Murcia este miércoles. Con pacto de puntos de reunión, itinerarios, lugares de concentración y horarios, Asaja, COAG y UPA ultiman los preparativos para las movilizaciones rodadas y a pie.

Unas protestas que incluyen, como comunicaron ayer, un reparto de productos tras la concentración que tendrá lugar en la puerta de Delegación del Gobierno. «A las 11.00 está prevista una concentración para todos los agricultores y ganaderos que quieran participar a pie y manifestarse ante la Delegación del Gobierno como edificio que representa al Gobierno de España, que es al que también estamos reivindicando para que traslade nuestras peticiones a la Unión Europea», expresó Alfonso Gálvez, representante de Asaja.

Reparto de productos

«A partir de las 12, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos los vecinos de Murcia, habrá un reparto de productos pidiendo con ese gesto que valoren la calidad y la cercanía de los productos», sentenció el propio Gálvez. El reparto se hará en el Jardín Chino junto al Puente de Hierro, donde regalarán productos y explicarán a los que les acompañen su problemática, como, por ejemplo, la diferencia de precio de sus productos entre origen y destino.

Así lo explicaron las organizaciones agrarias tras la reunión de trabajo que mantuvieron con el presidente de la Región, Fernando López Miras, al tiempo que anunciaban que el Plan Plurianual dotado con 18 millones de euros para toda la legislatura, que se destinará a cubrir directamente a aquellos que han quedado fuera del segundo periodo de la PAC, así como zonas de aves esteparias, red natura, cultivo ecológico o ayudas al seguro, se firmará muy pronto.

Ante la petición de las organizaciones agrarias, el presidente López Miras no acudirá a la protesta: «Ellos han pedido que no haya representantes públicos para que no se distorsione el mensaje. Creo que es importante respetar, más si cabe al estar de acuerdo en que algunos mensajes políticos de otros políticos y otros partidos pudieran distorsionar una convocatoria que es importante». Visión contraria a la manifestó VOX, que hará caso omiso al deseo de agricultores y ganaderos y sí estará en las protestas del 21F, como afirmó su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez: «No tiene sentido apoyar a la sociedad civil pero no participar de los eventos que organiza».