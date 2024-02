Los agricultores colapsarán las autovías de la Región de Murcia y se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno

Los representantes de las organizaciones agrarias en la Región de Murcia se han reunido este lunes con el presidente regional, Fernando López Miras, para seguir avanzando en las negociaciones de un plan plurianual que resuelva las reivindicaciones que les llevan a manifestarse en todo el país y que este miércoles 21 de febrero colapsarán todas las autovías de la comunidad.

Protestas que incluyen un reparto de productos tras la concentración que tendrá lugar en la puerta de Delegación del Gobierno, como expresó Alfonso Gálvez, representante de Asaja: "A las 11:00 está prevista una concentración para todos los agricultores y ganaderos que quieran participar a pie y manifestarse ante la Delegación del Gobierno como edificio que representa al Gobierno de España, que es al que también estamos reivindicando para que traslade nuestras peticiones a la Unión Europea".

"A partir de las 12, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos los vecinos de Murcia habrá un reparto de productos gratuitos pidiendo con ese gesto que valoren la calidad y la cercanía de los productos", sentenció Gálvez. Reparto que se hará en el Jardín Chino junto al Puente de Hierro, donde repartirán y explicarán los problemas como la diferencia de precio entre origen y destino.

Tras la reunión, afirmaron que el Plan Plurianual se firmará muy pronto y López Miras recordó que estará dotado con 18 millones de euros para toda la legislatura. Se destinará a cubrir directamente a aquellos que han quedado fuera del segundo periodo de la PAC, así como zonas de aves esteparias, red natura, cultivo ecológico o ayudas al seguro.

"Estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que aprovechar estas mesas que se abran para conseguir todo aquello que nuestros agricultores y ganaderos necesitan", explicó José Miguel Marín, representante de COAG, en relación con las reuniones que están protagonizando en los últimos días tanto con el Gobierno regional como con el Ministerio de Luis Planas.

Fernando López Miras habló de "esfuerzo" presupuestario del Gobierno para ayudar a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia con esos 18 millones de euros, aunque dirigió la mirada para arriba: "La mayoría de cuestiones se tienen que resolver en otras administraciones. Es fundamental que cuenten con el apoyo del Gobierno de España".

Fernando López Miras se reúne con los representantes de las organizaciones agrarias, esta mañana. / EFE. Marcial Guillén

Explicó que desde Murcia defenderán al sector ante una "competencia desleal", especialmente centrado en las cláusulas espejo y las exigencias que productores de terceros países no tienen que cumplir, en contra de lo que sí pasa en territorio europeo, y apeló a Moncloa para adoptar un proyecto nacional sobre el agua.

Los líderes de Asaja, COAG y UPA agradecieron el gesto de López Miras, aseguraron que seguirán avanzando en los próximos días para poder firmar este acuerdo lo antes posible, aunque cerraron filas ante la manifestación que el próximo miércoles 21 de febrero colapsará las autovías de la Región y, especialmente, la ciudad de Murcia.

No asistirá a la manifestación

Ante la petición de las organizaciones agrarias, no estará en la calle. "No hay ningún otro político, ningún otro presidente, ningún otro representante público en España que haya apoyado y trabajado más de la mano de los agricultores que yo. Ellos han pedido que no haya representantes públicos para que no se distorsione el mensaje. Un mensaje que transmiten a las administraciones y a la sociedad en general y me parece acertado que no quieran esa distorsión".

"Ellos saben que yo estoy con ellos. Esté físicamente o no, estaré con ellos. En cualquier caso, creo que es importante respetar, más si cabe si estoy de acuerdo en que algunos mensajes políticos de otros políticos y otros partidos pudieran distorsionar una convocatoria que es importante para que llegue el mensaje de que el campo murciano y español está pasándolo muy mal", reflexionó el presidente.