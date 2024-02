López Miras: "La Delegación nos dijo que o nos reuníamos con los agricultores o dormíamos en la Asamblea"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, cuyo coche oficial fue zarandeado este miércoles por un grupo de agricultores que se manifestaron a las puertas de la Asamblea Regional, ha asegurado este jueves que se vivieron momentos "muy delicados" en el interior del Parlamento, donde se encontraban miembros del Gobierno, diputados y funcionarios. Algunos, asegura, "sufrieron ataques de ansiedad" por la situación.

El presidente ha narrado en el programa Al rojo vivo de La Sexta el momento en el que los agricultores rodearon con sus tractores la Asamblea Regional, donde se celebraba un pleno de control al Gobierno, y un grupo "de exaltados muy violentos" impidieron la salida de los coches oficiales del garaje del Parlamento. Cuando identificaron el de López Miras, "comenzaron a zarandearlo, a darle golpes e intentaron abrirlo". "Fue muy desconcertante y nadie en ese momento pidió hablar conmigo".

El jefe del Ejecutivo ha denunciado "la dejación de funciones de la Delegación del Gobierno" y ha asegurado que desde esta institución tan solo se envió un WhatsApp: "Nos dijeron que o nos reuníamos con los agricultores o que dormíamos allí; son hechos muy graves para esta respuesta, estaba cercado un Parlamento autonómico y la Delegación debería dar explicaciones", ha señalado Miras.

El presidente regional asegura que un grupo de agricultores pidió reunirse con los portavoces de los partidos de la Asamblea Regional y que estos salieron.

Sin embargo, los agricultores se negaron a retirar el cerco a la Asamblea, por lo que la única solución fue dejar entrar a un grupo a hablar con López Miras, quien asegura que acabó bien entrada la noche, por lo que no ha comentado la situación con sus socios de Gobierno de Vox, a los que algunas fuentes del PP apuntan como instigadores de la manifestación de ayer en la Asamblea.

El presidente regional recordó en el programa de La Sexta que se reúne semanalmente con las organizaciones agrarias y que comparte sus reivindicaciones, la mayoría de ellas "de competencia estatal y europea". En el pleno del miércoles adelantó el aumento de plan plurianual para dotar de más fondos al sector primario, por lo que tildó de "confusa" la situación vivida ayer en el parlamento regional.

El Gobierno se niega a negociar con los manifestantes

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, denunció también los "hechos gravísimos" ocurridos ayer en la Asamblea Regional, poniendo especial hincapié en la "actitud violenta agresiva e inadmisible" por parte de los manifestantes, así como en la "dejación de funciones" por parte de la Delegación del Gobierno, que considera que "no ha estado a la altura".

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño. / CARM

"No había dispositivo alguno. El único plan era que el presidente regional se reuniera con los manifestantes", corroboró Ortuño, que dijo que Miras "se decidió a recibirlos para rebajar la tensión". No obstante, subrayó que "el Gobierno regional no negocia con nadie que tenga actitudes agresivas".

En este sentido, aseguró que las organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA son los "únicos interlocutores válidos" para el Ejecutivo murciano, aunque la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se runirá con los manifestantes el próximo lunes "para escuchar".

Ortuño remarcó que "con la mitad de la mitad del dispositivo policial" que acompañó a Pedro Sánchez el mismo día en su visita a la desaladora de Torrevieja "nada de esto hubiera sucedido".