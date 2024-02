La rabia del campo 'secuestra' la Asamblea

La sesión de control al Gobierno de ayer no se olvidará en mucho tiempo. Duró solo cuarenta minutos, pero muchos de los diputados se vieron atrapados en la Asamblea Regional hasta la noche. «¡Estamos secuestradas y secuestrados!», reconoció a La Opinión una parlamentaria socialista.

No eran ni las cinco y media de la tarde cuando el pleno terminaba y los diputados se dispusieron a abandonar las instalaciones. Tardarían mucho en hacerlo. A la manifestación de los técnicos de ambulancia externalizados que prestan su servicio en el SMS se sumaron, y de qué manera, los agricultores y ganaderos del campo, que continúan las protestas iniciadas la semana pasada y que todo indica que van a continuar hasta el día 21, cuando las organizaciones agrarias han convocado una manifestación.

La Opinión

La fila de vehículos oficiales de las autoridades y los de los diputados se vieron bloqueados en la calle lateral de la Asamblea, ya que los manifestantes les bloqueaban el paso. Al ver que en uno de esos coches iba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, un grupo de exaltados se abalanzaron sobre el vehículo y lo zarandearon, obligando a los policías a intervenir y proteger el vehículo, que acabó entrando de nuevo en el garaje.

Antelo asegura que los manifestantes le dieron ánimos cuando salió afuera: "Me dijeron que apretáramos"

Atrapados en el hemiciclo, los portavoces de todos los grupos salieron al exterior para intentar hablar con los alrededor de doscientos agricultores y ganaderos allí congregados. El que más fácil lo tuvo fue el representante de Vox y vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, quien recordó a los manifestantes que su partido votó en contra del Pacto Verde Europeo y rechaza la Agenda 2030. «La Policía me dijo que no saliera por seguridad, pero yo no temo a nada. Es más, fuera me dieron ánimos y me dijeron que apretáramos», asegura Antelo, que se fue tranquilamente a su casa antes que sus compañeros.

Fuentes del Partido Popular creen que su propio socio de Gobierno en San Esteban, Vox, está detrás de los exaltados de ayer, si bien los de Abascal lo niegan categóricamente.

Tras ser zarandeado el vehículo en el que iba, el presidente, Fernando López Miras, se reunió con varios agricultores para escuchar sus demandas. No fue hasta que terminó el encuentro, pasadas las ocho de la tarde, cuando los manifestantes redujeron la presión tras haber cerrado un encuentro con la consejera de Agricultura para los próximos días. Media hora después comenzaron a salir los diputados retenidos.

«Es inconcebible que por cincuenta exaltados se paralice toda la Región», manifestó a esta Redacción un miembro del Gobierno, también atrapado en el Parlamento, «mientras que a Pedro Sánchez esta mañana (ayer) en Torrevieja nadie se le pudo acercar a medio kilómetro», añadió.

Las imágenes del bloqueo del campo a la Asamblea Regional este miércoles /

Más ayudas

Los trabajadores del sector primario rodearon la Asamblea después de que el presidente regional, Fernando López, anunciara durante la sesión de control que el Plan Plurianual de Financiación que está preparando la Comunidad en beneficio del sector agrícola alcanzará la suma de 18 millones de euros, y se sumará así a los apoyos económicos que la Comunidad ya destina al colectivo a través de otros programas.

Fernando López Miras, ayer, antes de comenzar la sesión de control. / Loyola Pérez de Villegas

Según añadieron fuentes del Gobierno regional, el Plan se presentará «en los próximos días» y cubrirá «a aquellos agricultores que no han podido acceder a las ayudas para la protección de aves esteparias, las ayudas de Red Natura y las de cultivo ecológico». Además, desplegará otras iniciativas demandadas por el sector, como la puesta en marcha de un observatorio de precios.

En el caso de los profesionales que no han podido acogerse a las ayudas citadas, desde la Comunidad explican que van a hacer un «esfuerzo más que necesario» por compensarles, ya que «se han quedado sin fondos por lo que fue una penosa negociación de la Política Agraria Común».

El presidente regional hizo este anuncio al responder a una pregunta formulada por la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, sobre las medidas de apoyo al sector agrario por parte del Ejecutivo. Marín le trasladó que su Gobierno permite que la Autoridad Portuaria bonifique con el 15% a los productos hortofrutícolas que llegan a la Región desde fuera de la UE. «No puede hablar de competencia desleal cuando es el PP el que la promueve», le dijo.

María Marín (Podemos) mira a Joaquín Segado, del PP. / Loyola Pérez de Villegas

Además, le señaló por «coger un avión e irse a Berlín» mientras la Región quedaba paralizada por el bloqueo de la Plataforma 6F. «Eso es lo que hacen los cobardes», subrayó.

«Vamos a preguntarle a los agricultores de quién se avergüenzan, si de mí o de usted», le espetó Miras, para afearle a Marín que desde su partido «criminalizan a los agricultores y les niegan el agua que necesitan». No sabían entonces que estaban a punto de poder hacerles esa pregunta a esos agricultores.