Los servicios jurídicos de la Región de Murcia trabajan ya en el recurso al Tribunal Constitucional de la Ley de Amnistía, pero su presidente, Fernando López Miras, no se va a quedar ahí. «Por seguir en Moncloa, Pedro Sánchez va a hacer volar por los aires lo que ha costado 45 años de democracia conseguir: nuestro Estado de Derecho».

Se ha referido en varias ocasiones a la falta de legitimidad moral de Sánchez para ser presidente. ¿Es este Gobierno legítimo?

Es un Gobierno legalmente constituido por los cauces democráticos que establece la Constitución. Pero cuando a Sánchez, 48 horas antes de unas elecciones le preguntaron específicamente por la amnistía, dijo, con todos sus ministros a coro, que esta es inconstitucional. Después de esas elecciones, y por la necesidad de siete votos de los delincuentes independentistas catalanes, dijo que es perfectamente constitucional. Cuando alguien miente descaradamente a los ciudadanos carece de legitimidad moral.

Hizo «de la necesidad virtud», reconoció Sánchez.

Hizo de su necesidad la humillación de todos los españoles. De la necesidad de una sola persona para seguir siendo presidente del Gobierno. Ha puesto a España al servicio del prófugo Puigdemont. España no necesitaba esto.

¿No es mejor la convivencia actual en Cataluña que en 2017?

No sé si la convivencia en 2017 era mejor o peor que ahora. Lo que sí que le puedo decir es que no merece la pena, por seguir estando en la Moncloa, hacer volar por los aires lo que ha costado 45 años de democracia conseguir. Nuestro Estado de Derecho se va a resentir porque el Gobierno de Sánchez ha corregido lo que hizo el Poder Judicial. Cuando los políticos se creen por encima de los jueces se empieza a resquebrajar la democracia.

Además del recurso al Constitucional, ¿tiene pensado llevar a cabo alguna otra medida contra la Ley de Amnistía?

He presentado una propuesta ante el Comité de las Regiones de la UE para debatir sobre amnistía y le he exigido al presidente del Gobierno la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Tiene que decirnos a la cara qué es lo que ha pactado con el independentismo. La condonación de la deuda a Cataluña es ilegal porque eso tiene que decidirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y con los 6.300 millones para las infraestructuras ferroviarias de Cataluña, en la Región de Murcia podríamos llevar el AVE a Cartagena y a Lorca y terminar las grandes infraestructuras de comunicación que necesitamos.

Abascal amenazó a Feijóo con no «seguir colaborando» si no paraba en el Senado la Ley de Amnistía. ¿Cómo lo valora?

No sé a qué se refería. Sí le puedo decir que, ante Sánchez, ha quedado demostrado que hay una alternativa que respeta el orden constitucional: Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que el PP siempre va a cumplir la ley, tanto en el Senado como en el Congreso. No podemos saltárnosla porque no nos guste.

La presidenta de Madrid piensa que vamos hacia una dictadura, ¿no le parece exagerado?

Más allá de las palabras o de los términos concretos, lo importante es la esencia de lo que se quiere transmitir. Toda democracia se basa en la igualdad de los ciudadanos, que se rompe con una amnistía que también socava la separación de poderes. Cuando el poder político controla o intenta controlar al Poder Judicial, empieza a terminarse la democracia. Es un primer paso.

¿Qué haría si en un futuro vuelve Puigdemont a España y coincide con él en un acto? ¿Evitaría verse con él?

Hasta el momento he conseguido no tener relación con prófugos de la justicia y voy a intentar que esto siga así. El que se vaya a rehabilitar a alguien que ha sido condenado por los tribunales y que se plantee la sola posibilidad de que pueda tener un mínimo de influencia en la política española no tiene ningún sentido. Es de locos. Espero que eso no pase y en ese deseo me quedo.

«Condeno sin paliativos las protestas violentas»

«Siempre he dicho que, frente a la violencia, no puede haber medias tintas y hay que ser contundente», explica el jefe del Ejecutivo murciano al ser preguntado por las concentraciones violentas que se están viendo en Madrid. «Aquellos que creemos en la democracia no podemos permitir manifestaciones en las que, por ejemplo, haya pancartas con lemas contra la Constitución, ni donde haya gritos homófobos o racistas, ni donde se desee la muerte de nadie o se insulte. Esto no se puede permitir. Tiene que ser todo dentro de la ley», señala. Añade, además, que condena «sin ningún tipo de paliativos que se coaccione, se amenace o se agreda a los medios de comunicación y a los periodistas», tal y como sigue ocurriendo ante la sede madrileña del PSOE y como ha llegado a suceder en Murcia, donde a un reportero le tiraron un huevo.