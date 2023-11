Ya es oficial. Fernando López Miras tendrá que vérselas lo que queda de legislatura con Pedro Sánchez en Moncloa, como los últimos años. Casi no se hablan, no confía en él y está convencido de que la Región de Murcia pierde con el PSOE en el Gobierno de España. Pinta mal, pero no le tiembla el pulso: "Créame, tengo experiencia en enfrentarme a problemas y a superarlos".

Tras una legislatura de choque de trenes entre San Esteban y Moncloa, ¿se puede hacer borrón y cuenta nueva con la formación de un nuevo Gobierno de España?

Una de las comparecencias más importantes de un presidente es durante su discurso de investidura porque establece la hoja de ruta política y sus prioridades. Sánchez no hizo alusión a prácticamente ninguna de las cuestiones importantes para la Región de Murcia. La nombró solo en una ocasión y fue para hablar mal de ella y para mentir. Muy diferente fue, por cierto, el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que habló de la reforma del sistema de financiación, de infraestructuras, de un pacto nacional del agua o del Mar Menor. ¿Cómo se puede pretender ser presidente del Gobierno de España sin reconocer que en España hay un problema de agua o sin mencionar uno de los grandes problemas medioambientales que tiene este país, como es el del Mar Menor? La indiferencia en ocasiones es, incluso, peor que la discriminación. Con esas prioridades, tendremos que ser muy reivindicativos y estar vigilantes con que el Gobierno de Sánchez y sus pactos con los independentistas no supongan un perjuicio para nuestra Región.

Pedro Sánchez sí se comprometió a impulsar la reforma del sistema de financiación.

No me lo creo,porque ha tenido cinco años para dar un paso en esta dirección y no lo ha hecho. En este tiempo, cada vez que le he escrito una carta o le he demandado que se abordase la reforma, ha dado la callada por respuesta. Y menos lo va a hacer en esta legislatura en la que está atado de pies y manos a los independentistas catalanes. No va a poder dar ni un solo paso para reformar la financiación de ninguna comunidad si no es para premiar precisamente a los separatistas.

También dijo que la condonación de la deuda, del 20%, se hará extensible a todas las comunidades. ¿Acaso se negaría usted?

Por supuesto. Es una humillación y es una vergüenza porque no es la solución de la Región de Murcia. No nos conformamos con las migajas derivadas de las negociaciones bilaterales entre el Partido Socialista y los independentistas delincuentes catalanes. Lo que afecte a los murcianos se negocia directamente con el Gobierno regional, no con otra comunidad. Además, se estaría vulnerando el principio de igualdad y la necesaria negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El vicepresidente le ha pedido que haga una gran manifestación institucional en Murcia. ¿Lo está valorando?

Creo que tienen mucha más fuerza aquellos movimientos convocados por la sociedad civil. Allí donde nos quieran, vamos a estar.

¿Teme que siga en peligro el Trasvase Tajo-Segura esta legislatura?

Sin duda. El Partido Socialista tiene clara su hoja de ruta, que es acabar con el Tajo-Segura. Fíjese que no digo que no crean en los trasvases. En España hay más de cuarenta, pero solo se ataca a uno. Parece que el cambio climático solo afecta al Levante.

Sánchez habló de modernización de las infraestructuras hidráulicas. Desde el PSOE hablan de traer "agua para siempre".

No es verdad. La desalación no es la alternativa al agua del Trasvase. En primer lugar, por la contaminación que supone. Pero también por el precio del agua. Un litro de agua desalada es casi más caro que un litro de gasolina. Además es imposible, técnicamente, llevar a cotas de interior el agua desalada. Y, por otro lado, para algunos usos personales y turísticos sí es posible el agua desalada, pero no para regar.

¿Se sintió aludido cuando Sánchez se refirió a las comunidades que no son corresponsables fiscalmente porque bajan impuestos a los más ricos y luego piden al Estado?

No me sentí aludido porque no es verdad. Lo que Pedro Sánchez quiere decir con esa afirmación es que la Región de Murcia, que es la comunidad de España que menos dinero recibe para educación, sanidad y políticas sociales, tiene que subir los impuestos. No sólo somos los peor financiados, sino que además tenemos que freír a impuestos a los ciudadanos. No lo voy a permitir. Teniendo los mínimos conocimientos económicos, se sabe que bajando impuestos se activa la economía. Por ejemplo, en la Región de Murcia, bajando impuestos, no sólo hemos hecho que las familias se ahorren más de 1.400 millones de euros en los últimos años, sino que hemos aumentado la recaudación un 14%.

Hace pocas semanas Vox presentó una moción para rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y no la apoyaron.

Se va a rebajar. Es uno de los acuerdos de Gobierno que tenemos con Vox, pero aún estamos trabajando en la senda para llegar a esa reducción. A lo mejor nos hace falta más de un ejercicio para lograrlo.

Están los sindicatos preocupados por esta modificación que se quiere hacer para suprimir las subvenciones que tienen. Vox ya ha registrado su propuesta en la Asamblea.

El Gobierno tiene claro que el diálogo social es imprescindible y que los agentes sociales son fundamentales en nuestro sistema político, en nuestro sistema social y en nuestro Estado de Derecho. Entendemos que hacen un trabajo para el conjunto de los ciudadanos que, por supuesto, tiene que ser compensado. De lo que hemos hablado es que, en algunas circunstancias, debemos de poder encauzar o organizar esas compensaciones a través del proceso de concurrencia competitiva. Pero esto, en modo alguno, quiere decir que no se vaya a compensar el trabajo que hacen.

Su vicepresidente ha sido denunciado por vincular inmigración y yihadismo. Ahora llama "presidente ilegal" a Pedro Sánchez. ¿No cree que su tono se sale de lo institucional?

Me parecería muy pretencioso opinar sobre el tono de las personas. Lo que sí que le puedo decir es que la labor del señor Antelo como vicepresidente y como consejero, en todo momento, es una labor que se rige por el más escrupuloso respeto y cumplimiento de la ley y de las obligaciones que tenemos. Eso es lo más importante.

Entiendo que ha perdido ya toda esperanza de retomar el Plan Vertido Cero.

Esa es una de las grandes desilusiones y frustraciones derivadas del Gobierno que ha pactado Pedro Sánchez. Teníamos la solución para proteger el Mar Menor tan cerca... y ahora lo veo tan lejos. Todos los científicos lo dicen. Cualquier catedrático de la Universidad de Murcia les dirá que ese proyecto es fundamental para la laguna.

¿Está por finalizada completamente la crisis del transporte escolar en la Región?

Ahora mismo hay un problema exclusivamente logístico y es que faltan autobuses, ya que este tipo de vehículos, cuando tienen más de 16 años, no pueden prestar este servicio. Me consta que las empresas están intentando conseguir más autobuses. Es decir, hay presupuesto y contratos. Este problema no es ni achacable ni a la Consejería ni a la falta de colaboración de las empresas del transporte.

No se han cumplido todavía ni 100 días esta legislatura. No sé si se le están haciendo largos con este ritmo.

Como director del Hospital Rafael Méndez, viví los terremotos de Lorca. Como presidente, en 2019, he vivido la mayor DANA de la historia de la Región de Murcia, con aquellas imágenes que todos tenemos guardadas en la retina. He vivido la peor crisis del Mar Menor, la pandemia de covid-19, que ha sido la situación más difícil de la humanidad en las últimas décadas. Y también he tenido que enfrentarme a una moción de censura. Con esto le quiero decir que estoy acostumbrado a enfrentarme a problemas y a superarlos, a gestionar crisis y situaciones de dificultad. Y creo que eso es lo que se debe pedir a un gestor y a un político. Yo creo que los ciudadanos no nos piden que no haya problemas, sino que sepamos afrontarlos para solucionarlos. Y en eso, créame que tengo experiencia.

Llegan los presupuestos con el techo de gasto más alto de la historia. ¿Los aprobará antes de 2024?

Fue el compromiso que adquirimos y, desde luego, es nuestra voluntad. Vamos justos, pero da tiempo. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha esperado hasta el último momento, en balde, para que el Ministerio de Hacienda nos informase de algo tan importante como las entregas a cuenta. Es un ejemplo más de dejación de funciones del Gobierno de España, que no nos ha dicho nada de esto a las comunidades. A ninguna. Pese a todo, las previsiones que hemos utilizado para aprobar y para definir el techo de gasto han sido ya avaladas por la Airef.

Sanidad se llevará la palma, como es habitual.

Siempre ha sido una prioridad para este Gobierno y, después de la pandemia, mucho más, con actuaciones muy importantes para reducir las listas de espera o para reforzar la Atención Primaria. Pero para la presente legislatura también le vamos a dar un impulso importante a la educación, cuyo presupuestos va a aumentar entorno a un 11% en 2024, con respecto al del año pasado.

¿En concreto, qué partidas se beneficiarán?

Vamos a reforzar la Formación Profesional (FP), que es uno de los modelos que mejor funciona para dar empleabilidad a muchos jóvenes. Si este curso lo hemos empezado con 39.200 plazas, nuestro objetivo es que a final de legislatura tengamos más de 50.000 plazas de FP. Y este año vamos a aumentar un 30% la inversión en sus equipamientos. Además, los alumnos de este modelo podrán disfrutar de 70 nuevos ciclos, por lo que habrá un total de 820.