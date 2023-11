Más de 300 personas se concentraron este lunes a última hora de la tarde ante la sede socialista de la calle Princesa, en Murcia, para protestar por las negociaciones entre el PSOE y los separatistas catalanes, que incluyen una amnistía a los condenados por el ‘procés’.

Con pitos y altavoces corearon soflamas como «Pedro Sánchez, hijo de puta» y «Viva España con Cataluña». Tampoco faltó el «Que te vote Txapote». Multitud de banderas se agitaban mientras algunos participantes portaban carteles en los que se podía leer «Sánchez, felón, a juicio y a prisión. Ni amnistía ni perdón, a la cárcel Puigdemont». En otros se llamaba al presidente del Gobierno «mentiroso compulsivo, indecente sin honor, psicópata y traidor», además de pedirle la dimisión. «Presoe, chorizos, cómplices:juicio y prisión», se podía leer bajo una imagen del jefe del Ejecutivo central entre rejas.

Durante una hora se estuvieron manifestando mientras gritaban insultos a los socialistas, aunque dentro de la sede ya no quedaba nadie. Esta concentración no fue comunicada a la Delegación del Gobierno, pero no ha sido la única que se ha producido en ciudades españolas y tras su convocatoria por redes sociales está la asociación juvenil Revuelta, surgida hace solo un mes e impulsada por Vox. «Paremos la traición», es el mensaje que difundieron.

Esta manifestación no ha sido más que un aperitivo, ya que este martes, a la misma hora y en el mismo lugar, hay otra protesta contra las negociaciones del PSOE. Al menos, en esta ocasión sí que se ha informado a la Delegación del Gobierno. Curiosamente, la ha convocado la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Rosales y Vox anunció su asistencia.

Este lunes por la mañana, el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, criticó estas concentraciones: «Son la derecha. No creen en la democracia, incumplen la ley y echan en falta tiempos pasados». «La derecha ultra y la extrema derecha siempre tensan la cuerda y no entienden otra cosa que no sea gobernar ellos mismos», afirmó, para recordar después que «la declaración unilateral de independencia ocurrió con el PP en el Gobierno», en 2017, no con Pedro Sánchez, que llegó a Moncloa un año después.