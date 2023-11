"Son la derecha. No creen en la democracia, incumplen la ley y echan en falta tiempos pasados". Esta ha sido la valoración del secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, sobre la concentración convocada este martes a las 20 horas frente a la sede murciana del PSOE para protestar por las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

"La derecha ultra y la extrema derecha siempre tensan la cuerda y no entienden otra cosa que no sea gobernar ellos mismos", ha declarado, para recordar después que "la declaración unilateral de independencia ocurrió con el PP en el Gobierno", en 2017, no con Pedro Sánchez, que llegó a Moncloa un año después. En este sentido, ha señalado que las negociaciones que está desarrollando su formación se hacen "con todos los partidos". "Partidos legales", ha subrayado.

Asimismo, ha acusado al PP y a Vox de olvidarse de la Constitución "cuando les interesa", poniendo como ejemplo el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "A la convivencia solo se llega mediante acuerdo", mientras que "Vox dice de meter los tanques en Cataluña", ha comparado. Además, ha asegurado que durante los últimos cinco años "se está cumpliendo la Constitución en todos los rincones de este país", añadiendo que "solo los que no creen la democracia ponen en duda lo que han decidido los ciudadanos democráticamente".

Frente a la consulta a los afiliados del PSOE por las negociacones de investidura, "en el PP no tienen datos del apoyo de sus militantes a los pactos con Vox", ha comparado Vélez

Por otro lado, el líder socialista sacó pecho por el resultado obtenido en la consulta a la militancia por las negociaciones tan criticadas por la derecha. Más del 87% de los socialistas murcianos que participaron las avalan. "Somos un partido democrático y participativo", ha dicho Vélez, que ha apuntado que, sin embargo, en el PP "no tienen datos del apoyo de sus militantes a los pactos con Vox" tras las elecciones autonómicas, ya que el presidente del PP regional, Fernando López Miras, negó que fuera a gobernar con los de Abascal. "En este partido que la militancia opina y decide sobre lo que va a hacer el PSOE en temas de mayor trascendencia", ha insistido.

Condonación de deudas

Sobre el pacto del PSOE con ERC, Vélez ha calificado de "bulo" que la condonación de la deuda a Cataluña sea un agravio con otras comunidades. "Somos la tercera comunidad más beneficiada de la quita de un 20% de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), ya que somos una de las comunidades con más deuda proporcionalmente de España (más de 12.000 millones de euros). El 20% es para todos", ha señalado.