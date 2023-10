La pregunta que todo el mundo se hace en Murcia tras averiguar que las dos discotecas que ardieron el pasado domingo no tenían licencia en vigor es muy sencilla: ¿Qué otros locales pueden encontrarse en la misma situación y están funcionando con normalidad?

Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital del Segura, en plena investigación interna para averiguar qué falló en los servicios municipales (y que, por ahora, ha suspendido cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de Teatre), aún no ha podido dar respuesta a esta cuestión.

Llamativo, teniendo en cuenta que el abogado de Teatre, José María Caballero, reconocía el martes en Onda Cero que funcionar sin licencia es una «irregularidad formal», pues Teatre cumplía con todo, menos con esta cuestión administrativa. No solo dijo eso. «Aquí hay un montón de locales que están funcionando sin licencia», señaló.

No es el único que lo dice y Murcia no es, para nada, una excepción. Que los locales de ocio nocturno permanezcan abiertos sin tener permiso municipal es un hecho «más habitual de lo que se piensa», según el abogado especialista en responsabilidad civil y seguros Manuel Castellanos, consultado por EFE. Explicó que a menudo «la administración es lenta o no tiene los medios suficientes» para perseguir estas infracciones y muchos empresarios «hacen caso omiso de las órdenes de cierre» y siguen facturando hasta ser sancionados porque prefieren pagar la multa a dejar de ganar dinero con su actividad.

Para Castellanos, una de las cosas en las que aparentemente ha fallado el Ayuntamiento es en su «deber de vigilancia» para garantizar que los locales en cuestión no continuaban con su actividad después de haber ordenado el cierre.

En su opinión, se trata de una «dejación de funciones» por parte del Consistorio. «¿Cómo no va a saber usted lo que hacen sus administrados?», se pregunta el presidente la sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Esto le lleva a pensar que, cuando avance la investigación, ya en manos del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ha abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente, «algún funcionario del Ayuntamiento» pueda acabar por sentarse en el banquillo como investigado, además de los empresarios. Puede que coincida con los que ya han sido apartados de forma cautelar por el Ayuntamiento murciano.

Otro especialista en derecho urbanístico, Tomás Ramón Fernández, coincide en que el hecho de que haya sitios que funcionen sin licencia no es una cosa nueva. «Si contáramos todos los locales que funcionan sin licencia, quedaríamos asustados», apunta.