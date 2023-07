El 23 de julio se renuevan los 350 diputados del Congreso, pero también buena parte de los 266 senadores de la Cámara Alta. La Región de Murcia envía tras las elecciones generales a 4 representantes elegidos por el pueblo, a los que luego habrá que sumar 2 senadores autonómicos, seleccionados desde el Parlamento murciano. Ayer La Opinión celebró el único debate electoral entre los cabezas de lista de estas candidaturas: Francisco Bernabé, por el Partido Popular; Inmaculada Sánchez, por el Partido Socialista; José Francisco Garre, por Vox; y Helena Vidal, por Sumar. Si algo demostraron los aspirantes durante sus interpelaciones es que al menos la Región de Murcia no va a enviar viejas glorias al mal llamado «cementerio de elefantes». Lo que se debate en el Senado, cámara de representación territorial de España, importa.

Economía

«La izquierda nos sigue diciendo que la economía va como una moto, pero España no es esa Alicia en el País de las Maravillas que nos están contando», afirmaba Bernabé, el único que pugna por revalidar su escaño en el Senado. «España tiene cuatro problemas que son terribles: el paro, los impuestos, la inflación y últimamente se ha sumado también el coste de las hipotecas», subrayaba el dirigente popular. Bajada del IVA de la carne, del pescado y de las conservas, así como la deflactación del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros fueron las dos medidas que puso encima de la mesa.

Muy crítico también con la situación económica se mostró el vicesecretario jurídico de Vox Murcia, que afirmó que «el verdadero indicador de la situación económica es el bolsillo del ciudadano», para indicar después que el panorama económico actual es «mucho peor» que hace cuatro años. Denunció que «los trabajadores que sostienen España se han convertido en la vaca a ordeñar por Sánchez para mantener su fanatismo climático y delirios de poder». Si Bernabé dijo que el presidente socialista había subido los impuestos 42 veces, Garre elevó la cifra hasta 54.

"Es una infamia que el Partido Socialista haya parado esas obras" de la Bahía de Portmán, señaló Bernabé

Que en estas elecciones hay dos bloques muy claros quedó reflejado en las intervenciones de ayer. PSOE y Sumar se esmeraron en dibujar otro escenario. «Hemos superado en un contexto inédito muchas dificultades creando un músculo económico. Aunque se digan muchas mentiras, los datos están ahí: somos el país de la Unión Europea que más empleo creó en 2022, la reforma laboral ha aumentado los contratos indefinidos, hemos subido el Salario Mínimo Interprofesional para que esos trabajadores tengan más dinero en su bolsillo», defendió Inmaculada Sánchez (PSOE), que pidió la confianza para «seguir transitando el camino de la prosperidad y corregir las desigualdades». Se dirigió directamente al candidato del PP para decirle que «la realidad no acompaña a sus mentiras», ya que «el apocalipsis no llegó». Según explicó, como «el PP no tiene la crisis económica que necesita», solo le queda «la negación y el boicot».

Helena Vidal, de Sumar, afirmó que «la economía debe hablarle directamente a la gente». Entre sus propuestas, la reindustrialización verde, el trabajo decente y la fiscalidad justa. Además, sacó pecho de la labor ejercida por su candidata nacional, Yolanda Díaz, la legislatura que termina: «No tiene competidor. Ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha tenido España y por eso ella debe ser la primera presidenta». Entre otras cosas, dijo después, para que instaure durante el primer año una reducción de las horas laborables a la semana a 37,5, y a lo largo de la legislatura, a 32.

Medio ambiente

En período de entre olas de calor (hoy llega a la Península Ibérica una nueva) sirvió a Sánchez (PSOE) para criticar a Vox por «negar las cosas», en clara referencia al cambio climático.

Vidal (Sumar) fue más directa y advirtió de que «la anoxia va a volver a suceder» en el Mar Menor, ya que la plaga de medusas «es la antesala del colapso». Tildó la Ley de Protección de «insuficiente» porque en 2022 entraron más nutrientes que en años anteriores y advirtió que, «frente al negacionismo ambiental, vamos a quitar las competencias a Partido Popular y Vox» en materia de medio ambiente a través del artículo 155.

Sobre cambio climático, el candidato de Vox llegó a decir que "ahora mismo es cuando más hielo hay en los polos"

Natural de La Unión, Francisco Bernabé tuvo muy claro que él hablaría del que considera el «mayor atentado ecológico» de España: la Bahía de Portmán. «Es una infamia que el PSOE haya parado esas obras. Se lo recordaremos siempre», remarcó. Sobre el Mar Menor, lamentó que desde la izquierda se critique «todo» mientras que «nada aportan». Frente a esto, se congratuló por la intención del PP de ejecutar el Plan Vertido Cero, tal y como recogen Alberto Núñez Feijóo en su programa electoral. Asimismo, les señaló por haber «mutilado el trasvase».

El candidato de Vox aprovechó entonces para echar en cara al PP que, «dependiendo de dónde estén, digan una cosa u otra». Se refería a las posturas diferentes con respecto a la Región que se pueden oír en comunidades como Castilla y León o Aragón.

Interpelado por Sánchez sobre el cambio climático, respondió que este «es cíclico» y llegó a decir que «ahora mismo es cuando más hielo hay en los polos», una afirmación que provocó comentarios entre el público allí presente. Para él, el Mar Menor «se ha convertido en un barreño al sol», una situación que se solventaría si se abrieran las golas, como Vox demanda desde hace años. Además, puso sobre la mesa un informe financiado por la Fundación Ingenio que achaca la situación en la laguna salada a la mala depuración de las aguas de los ayuntamientos ribereños y no a los nutrientes y nitratos de los agricultores del Campo de Cartagena. «Escuchar a Garre es escuchar a la anticiencia hecha persona», clamó la aspirante a senadora de Sumar.

Acalorado debate por las personas LGTBIQ+ y la inmigración El bloque Política Social fue uno de los más acalorados, sobre todo por el encontronazo entre Sumar y Vox a cuenta del colectivo LGTBIQ+. «Activistas mujeres y personas LGTBI. Estamos en peligro. Garre denunció que se izara la bandera LGTBI en la plaza de la Diversidad de Murcia», denunció Helena Vidal. José Francisco Garre reconoció que él estaba detrás de la denuncia de Vox para que se retirara el estandarte arcoíris porque es «ilegal». Además, afeó a Vidal que defendiera las charlas de Diversidad Sexual en las aulas. «Dejen de hipersexualizar a nuestros hijos», dijo, asumiendo que en estas charlas «se les enseña a masturbase». «No mienta», le contestó Vidal. También sorprendió cuando Garre, concejal de Torre Pacheco, relacionó directamente inseguridad e inmigración. «Solo se deben admitir a inmigrantes que vengan a trabajar», dijo, para que no ocurra en España «lo que ha pasado en Francia».

PP y Vox no ceden en sus posturas y la izquierda insiste: «Son un ‘pack’»

Nadie esperaba que el debate de senadores arrojara luz sobre la política de pactos que conocerán los murcianos tras el 23 de julio. Desde el Partido Popular, Bernabé apuntó a una encuesta que dice que hasta «los votantes de izquierdas quieren que dejen gobernar a PP en solitario». Además, se preguntó por qué un acuerdo como el alcanzado con Vox en Baleares no sirve en la Región. «No vamos a permitir que gobierne la izquierda, por eso nos chantajean», le contestó Garre, que le reprochó el intento de Feijóo de pactar con el presidente Sánchez para que gobierne la lista más votada. «Lamento el espectáculo de PP-Vox», manifestó la candidata socialista. Para Inmaculada Sánchez, «el teatro terminará tras el 23J y gobernarán juntos». En la misma línea se mostró Helena Vidal (Sumar). «PP y Vox son un ‘pack’ indivisible, como los del súper».

Minutos de oro

Sánchez subrayó que, más importante que el 23J es el día 24: «Queremos gobernar para aliviar el peso de lo cotidiano. Esta revolución de la mentira y del odio del PP no va a solucionar nuestros problemas». Garre alertó ante la posibilidad de que continúe el «Gobierno socialcomunista» que «ha traído la ruina»; y remarcó que «lo importante es derogar las políticas socialistas» que unos implantaron pero que «otros mantienen». Bernabé dijo que «es el momento de que vuelva la sensatez, que no estemos en manos de minorías radicales, devolver la dignidad a España y a los españoles». Especialmente, pidió que no se tire el voto «a la papelera» para que no se reproduzca en España la situación de bloqueo de la Región». Para Vidal, «estas elecciones son esenciales para avanzar en derechos y libertades». Por eso, clamó contra la abstención y pidió que «salgamos todas a votar para ganar y subir el SMI y las pensiones, por los derechos LGTBIQ+, por la transición verde y justa, por el Mar Menor y Cabo Cope».