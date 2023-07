Pero cómo no va a ser ‘sanchista’ Inma Sánchez. «Ya me lo llamaba la oposición hace un año, para insultarme, pero yo es que me apellido así y soy una orgullosa sanchista. Para mí es un apellido normal, común, del pueblo, y en el fondo eso es lo que no soportan algunos, que alguien que se apellida Sánchez pueda ser presidente del Gobierno. Lo consideran ilegítimo para el poder».

Además del fondo, por supuesto que la candidata socialista para el Senado defiende las medidas que engloban el vilipendiado ‘sanchismo’ por parte de la derecha: «La producción legislativa del Gobierno ha sido buena y las políticas públicas que ha puesto en marcha funcionan. Si el ‘sanchismo’ tiene un adjetivo, ese es audaz, y lo hemos visto con la excepción ibérica, con la gestión de los fondos Next Generation...».

Habíamos quedado en una cafetería del centro —que le ha parecido muy «cool»—, pero como no la encontraba, se ha perdido entre los libros de una librería de los soportales de la Catedral mientras un servidor acudía a recogerla. No era postureo. Se lleva a su casa Facendera, de Óscar García Sierra, y Roma desordenada, de Juan Claudio de Ramón. Este último lo coge con especial interés, vislumbrando un futuro cercano en el Senado.

Inma Sánchez es política porque es rebelde. Y concreta: «Milito en el PSOE porque me rebelo contra las injusticias, especialmente contra los más débiles, hacia los que me sale un instinto de protección». Esos valores se los inculcaron en el colegio de monjas en el que se crió, en Alquerías, aunque con ochos años se mudó a El Siscar, pedanía del municipio en el que fue alcaldesa entre 2015 y 2023, Santomera.

«Las cosas hay que aceptarlas y, de las derrotas, aprender, resistir y sobreponerse»

No llegó de cualquier manera al Ayuntamiento. Fue cuando nadie quería dar un paso al frente cuando la invitaron a presentarse. Es el fenómeno llamado «acantilado de cristal, que se da cuando a una mujer le ofrecen liderar un proyecto cuando este tiene pocos visos de éxito, como le pasó a Inés Arrimadas», explica. Ella, sin embargo, triunfó. Ya entonces se comprometió a no pasar más de ocho años en el cargo y, sorprendentemente, cumplió y dio un paso a un lado meses antes de las elecciones municipales, cuando ni se sospechaba un adelanto de las generales. «No discuto la temporalidad, pero mi momento vital me pedía un cambio», añade.

No estar en el Consistorio tras la derrota del 28 de mayo no rebajó el dolor que sintió. «Me dolió emocional y físicamente», reconoce. «Entré como en un letargo del que fui saliendo cuando fui consciente de una ola reaccionaria nos había llevado por delante». Como le dijo entonces a una amiga, «las cosas hay que aceptarlas y, de las derrotas, aprender, resistir y sobreponerse».

Y así sale a ganar de nuevo este 23 de julio, pero negándose en rotundo a hacer una campaña de zascas. «Sin despegarnos de lo cotidiano, los políticos tenemos que recuperar la serenidad y abandonar la simpleza. Antes no era así, pero me lo he aplicado mucho y ahora lo proceso todo mucho más. El ‘qué a gusto me he quedado’ puede resultar muy ingenioso para la parroquia, pero no alivia lo cotidiano».