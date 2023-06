Los equipos del IES Mediterráneo, de Cartagena, y del IES Montesclaros, de Reinosa (Cantabria) han conseguido el primer y segundo puesto en carrera en las categorías F24 y F24+ de la competición Greenpower, celebrada en el Circuito de Cartagena este domingo.

Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en diversos países de todo el mundo. Consiste en el desarrollo de automóviles eléctricos monoplaza de competición que pilotan los propios estudiantes durante una carrera de una hora y media de duración, que se desarrolla en circuitos de velocidad o en circuitos urbanos.

En la categoría F24, el segundo puesto lo ha ganado el equipo del IES Arzobispo Lozano, de Jumilla. El tercer puesto, el IES La Marxadella de Torrent (Valencia).

En la categoría F24+, el segundo puesto ha correspondido al equipo del IES Fuente Fresnedo, de Laredo (Cantabria), y el tercer puesto ha sido para el equipo F24+ del IES La Marxadella, de Torrent (Valencia).

Por otro lado, el premio Best Engineered Car lo ha conseguido el equipo de la categoría F24+ del IES La Marxadella, de Valencia. El premio Best Engineered KitCar ha ido a parar al IES Montesclaros (Cantabria); el premio Best Bodywork, al IES Arzobispo Lozano, de Jumilla, y el premio Spirit of Greenpower, al IES Mediterráneo, de Cartagena.