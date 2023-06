El secretario general de CC OO, Unai Sordo, que este miércoles presidió una asamblea de afiliados de la Región, tacha de «insumisos» a los empresarios que mantienen bloqueados los convenios colectivos caducados. «Si se niegan a negociar, ¿qué tenemos al otro lado de la mesa, una organización o una banda?», se preguntó el máximo responsable del sindicato.

Santiago Navarro, secretario general de CC OO en la Región, precisó que en la lista de los convenios vencidos figuran el de hospitales privados, que lleva ya doce años caducado, los de agricultura y otras actividades agrarias, a excepción de los cítricos, el de los supermercados y el del transporte de mercancías, entre otros.

Según sus cálculos, tras los acuerdos alcanzados con las patronales del comercio, la hostelería y el metal, quedan unos 150.000 trabajadores de la Región con convenios caducados, que tampoco han tenido revisiones salariales.

Unai Sordo defendió el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva firmado por la patronal nacional CEOE con los sindicatos y dijo que, pese a no ser de obligado cumplimiento, tampoco puede ser considerado «en absoluto como unos consejos que los abuelos dan a los nietos».

Aunque dejó claro que el pacto no es vinculante y no tiene capacidad para obligar a las empresas, tachó de «insumisas» e «incumplidoras» a las patronales que se niegan negociar.

Recordó que el acuerdo de la CEOE con CC OO y UGT contempla una subida del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025. En total, el incremento pactado alcanza el 10% en tres años.

El líder confederal de CC OO defendió también la subida del salario mínimo interprofesional y el mantenimiento de la reforma laboral frente a las amenazas de derogación que han formulado algunos dirigentes del PP.

Exige al PP que explique si mantendrá el salario mínimo y la reforma laboral en caso de llegar a gobernar

Sordo sostiene que la reforma laboral, al igual que la reforma de las pensiones, forma parte de los compromisos adquiridos por España para recibir los fondos Next Generation.

Pide al partido de Núñez Feijóo que expliqué qué va a hacer con las reformas pactadas con el actual Gobierno. «¿Va a volver a los contratos de usar y tirar?», preguntó refiriéndose a los que han pasado a ser fijos discontinuos.

También pregunta al partido que aspira a gobernar tras las elecciones del próximo 23 de julio «si va a pagar los 1.080 euros del salario mínimo interprofesional o va a volver a los 700 u 800 euros».

A su juicio, el PP tiene la legitimidad democrática para tomar decisiones, pero el líder de CC OO cree que «ir a las elecciones generales sin decir claramente lo que se va a hacer con la reforma laboral, con el salario mínimo y con la reforma de pensiones es un fraude democrático».

21 millones de ocupados

Unai Sordo, secretario general de CC OO, apuesta por mantener las reformas de la normativa laboral pactadas por el actual Gobierno y calcula que la evolución del empleo permitirá llegar a alcanzar los 21.000 millones de afiliados a la Seguridad Social este verano.

El líder confederal del sindicato recordó los malos augurios de quienes ponían en duda la creación de empleo y la buena marcha de la economía a causa de la subida del salario mínimo y las limitaciones a los contratos temporales recogidas en la reforma laboral. «En España se cuestiona hasta si un kilómetro tiene 1.000 metros», indicó con ironía.

Recordó que en todo el país «hay tres millones de trabajadores que estaban en el desempleo o eran eventuales» y ahora se han convertido en fijos discontinuos y apuntó que los resultados son satisfactorios, dado que no solo se ha producido « un aumento exponencial del empleo», sino que prevé que «este verano se van a alcanzar los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social».

Aunque reconoce que «hay actividades ligadas a la temporalidad», señaló que «el Estatuto de los Trabajadores no puede cambiar el ciclo biológico de la anchoa», pero eso no impide que la normativa laboral pueda dar «certezas» que los trabajadores eventuales no habían podido tener antes.

Añadió que muchos de los contratos fijos discontinuos que se han firmado tras la reforma eran en realidad «contratos de obra y servicios que estaban en fraude de ley».