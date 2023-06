"No hay que meterse mucha presión a uno mismo. Hay que estudiar pero también saber divertirse, tener tiempo libre para desconectar". Esta es la receta del éxito, la fórmula escogida por Inmaculada Martínez Reche, natural de Santomera y alumna con la mejor nota de la EBAU en la Región de Murcia este año. En la fase general ha logrado un 9,98, pero sumando los puntos de la fase espefícica (donde se presentó a Biología y Química), la santomerana ha logrado una calificación practicamente inalcanzable: 13,972 sobre 14.

Estudiante del instituto Octavio Carpena y con 18 años ya cumplidos, Martínez tuvo vocación de veterinaria de pequeña para más tarde ser amante de la Medicina. Hoy en día, su sueño es utilizar su nota de la EBAU 2023 para cursar el grado de Biología en la Universidad de Murcia. "No sé todavía en qué quiero especializarme. La Biología es una ciencia muy amplia y es difícil que decida ahora", apunta la joven, que opta por la Facultad del campus de Espinardo porque "dicen que preparan muy bien".

Las calificaciones este año han salido temprano en la tarde de este lunes, pero la llamada de la comisión coordinadora de la EBAU en Murcia le ha despejado de dudas: su esfuerzo se ha visto enormemente recompensado con la mejor nota este 2023. "Han sacado las notas antes de tiempo y yo no lo sabía, casi no me da tiempo a verlas", explica entusiasmada. Contra los nervios y la presión de estos días con los exámenes, Inma cree que si uno "ha estudiado y se ha esforzado", todo tiene premio.

Apoyada y arropada por sus compañeros, no ve la Universidad como un salto grande e inestable desde el instituto. "Este curso ha ido muy bien, todos están contentos por mí, también mis profesores. Todos mis compañeros van a ir a la universidad, por lo que no creo que me pueda sentir desplazada ni nada de eso. Ya he ido al campus de Espinardo varias veces y me parece muy bonito, muy acogedor. Así que, estoy contenta".

Un campo difícil

Inmaculada Martínez concibe la Biología como una "tarea complicada", una "Ciencia en la que es difícil ser reconocido, sobre todo como investigador". No son pocos los campos profesionales y sectores donde los biólogos se han visto desprestigiados y nada reconocidos, como el sanitario, el agrario o incluso el administrativo si se opta por conseguir un puesto de funcionario.

A la mejor nota de la EBAU le gusta las amplias ramas que contiene la Biología, con posibilidad de estudiar másteres especializados al acabar la carrera y poder trabajar desde la "fecundación in vitro" hasta con "tulipanes en Holanda".

Para desconectar, Inma tiene pensando realizar un campamento de inmersión lingüística gracias a una beca estatal, pero más tarde no se olvidará de pasar unas buenas vacaciones con su familia.

Consulta tu nota de la Ebau

Las notas de la selectividad en Murcia han salido este lunes y ya las puedes consultar aquí.