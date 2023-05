El candidato popular a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha advertido este domingo que el voto de centro derecha debe capitalizarlo el PP para poder vencer en las urnas del 28M al PSOE.

El líder de los populares murcianos hizo estas declaraciones en el Teatro Circo de Murcia, en un acto de campaña en el que también intervino el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el candidato a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta. Miras arrancó su intervención agradeciendo el apoyo de Aznar al equipo popular en la Región. “Es un hombre de principios y valores inamovibles, por eso hoy es un orgullo que el presidente Aznar vuelva a estar con nosotros. Querido presidente, aquí se te quiere, sobre todo porque eres el presidente del Gobierno que más ha hecho por la Región de Murcia, señaló dirigiéndose al expresidente.

López Miras dedicó su primer tramo del discurso a sacar pecho de la gestión económica de su Administración mediante la baja de impuestos. “Somos una de las regiones con los impuestos más bajos de España. Es más, somos la única región de España en la que hermanos, tíos y sobrinos, por ejemplo, no pagan por recibir una herencia o una donación”, indicó en referencia a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado. También nombró las rebajas o deflactación que propone del IRPF. “Y aun así en el último año nuestra recaudación ha aumentado un 14%; por eso no comprendo la persecución a quienes crean oportunidades y empleo, la criminalización a quienes se levantan cada mañana para generar ingresos, para generar oportunidades y puestos de trabajo”.

Al igual que expresidente José María Aznar, el candidato autonómico hizo innumerables referencias a las alianzas entre el Gobierno de España con aquellos partidos vinculados al pasado terrorista. “Las comparaciones son odiosas, pero os diré una. Una que también está en la historia del Partido Popular y que nos diferencia del resto de partidos políticos. Hoy tenemos aquí a un presidente al que la banda terrorista ETA intentó asesinar. Y sin embargo en la Moncloa hay un presidente que pacta con el partido que lleva en sus listas a asesinos y a terroristas”.

Sobre la gestión del alcalde socialista José Antonio Serrano en el Ayuntamiento de Murcia durante los dos últimos años, que llegó, según Miras, a través de una indigna moción de censura”, afirmó que ha sido una gestión caótica y puso dos ejemplos: el retraso para la colocación de las luces de Navidad y la polémica gestión de las sillas del Entierro de la Sardina.

Tras enumerar algunos indicadores económicos que en su opinión respaldan su gestión, como las cifras récord en exportaciones, o en el número de afiliados a la Seguridad Social, López Miras enfatizó la importancia de no dividir el voto del centro-derecha. “A las personas que han votado al centro derecha tradicionalmente, les diré que, si dividimos el voto, si no escogen al Partido Popular, si no logramos esa mayoría necesaria, una de las personas más satisfechas la noche del 28 de mayo será Pedro Sánchez”.

Esa “satisfacción” al presidente del Gobierno sería, según el candidato popular, muy perjudicial para los intereses de la Región de Murcia. “Sánchez ha demostrado su desprecio constante a esta tierra, ha despreciado y maltratado a los murcianos, nos han ninguneado de forma reiterada, nos dejan sin agua simplemente por electoralismo, sabiendo que así lleva al abismo a miles de familias a las que condena el paro”, advirtió López Miras.

También recriminó al Gobierno de España su falta de inversión en la Región y volvió a asegurar que Murcia es la comunidad de España peor financiada. “Somos los españoles que menos recursos recibimos del Estado para mantener nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales”. También destacó la falta de acciones y recursos del Estado para proteger el Mar Menor.

Sobre el agua, volvió a recordar que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Fijó, se ha comprometido en la Región de Murcia a aprobar de forma inmediata, cuando sea presidente del Gobierno, un plan hidrológico nacional, como lo hizo el presidente Aznar, pero el socialismo nos lo arrebató”. Según Miras ese plan hidrológico nacional garantizará el suministro constante y permanente de agua a todos los españoles y que mantendrá el trasvase Tajo Segura.