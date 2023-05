El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, está convencido de que José Ballesta volverá a recuperar el bastón de mando de la capital murciana tras la “lamentable” moción de censura, y de que Fernando López Miras es “el mejor presidente que puede tener Murcia, seguro, fiable, coherente, el que más puede aportar al progreso de Murcia y el que más puede aportar desde Murcia a la recuperación que necesita España”.

El exjefe del Gobierno central ha realizado estas declaraciones este domingo en un acto de campaña del PP celebrado en el Teatro Circo, que ha llenado sus 700 plazas de aforo, y en el que también han participado el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, y el candidato a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta. Cabe destacar que es la segunda visita de Aznar en menos de dos semanas a la capital de la Región. Su presencia puede leerse tanto como un guiño al amplio electorado popular que todavía añora su figura política, como un canto de sirena para los votantes de Vox en la Región durante las pasadas elecciones generales, que tiene en alta estima al veterano político madrileño.

El expresidente marcó el separatismo como el principal problema que tiene España ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado en esta legislatura “un precio muy alto para mantenerse en el Gobierno: desarmando al Estado, eliminando los delitos de sedición o malversación o legislando en favor de aquellos que han dado un golpe de Estado y blanqueando a la antigua ETA”.

El exlíder popular asegura que si esta situación se mantiene en el tiempo arrancará un proceso de “deconstrucción nacional y ruptura constitucional”, porque “el precio a pagar por la continuidad en el Gobierno será la organización de consultas en Cataluña y en el País Vasco para que la España que hemos vivido, la España constitucional, la nación de ciudadanos libres y iguales deje de existir”. Aznar se preguntó, ante la audiencia entregada del Teatro Circo, “¿por qué Sánchez pacta con los antiguos terroristas? Y la respuesta es muy clara, porque si no lo hace, Sánchez no es presidente y sólo puede ser presidente con ese apoyo. Nada más”.

Ante el modelo del presidente del Gobierno de España antepuso el del PP. “Somos un pilar constitucional, la garantía para la democracia, para el Estado de Derecho, para la vigencia de la Constitución Española”. En este sentido, pidió a la sociedad española y murciana que no “malgaste” sus votos en políticas “inútiles”. “Hay que dar los votos a las políticas posibles, a las opciones viables, a las mayorías; unir todo lo que está a la derecha de la izquierda fue el secreto del éxito del Partido Popular”, aseguró.

El exjefe del Estado sostiene que el PP no quiere que el Estado se desarme, sino rearmar al Estado para aplicar a los “antiguos terroristas de Bildu o de Sortu” la ley y así recuperar “el delito de sedición, el de malversación y el cumplimiento íntegro de penas”.

En materia económica, Aznar considera que España necesita apostar de verdad por las empresas y los autónomos y hacer frente a su deuda. “Yo dejé el país con el 38% de deuda y ahora llevamos el 115%; no podemos seguir tirando y malgastando el dinero porque estamos arruinando la vida de los jóvenes”. Esa situación de déficit, según el expresidente, es lo que ha llevado a España a volver a ser “de los países más rezagados de Europa en renta per cápita”.

Entre las soluciones a ese indicador, propuso la bajada de impuestos. “Tuve el honor de presidir el único gobierno de la historia de España que ha bajado dos veces los impuestos y España creció como nunca y recaudamos más que nunca”. Por otra parte, abogó por recuperar la “meritocracia” en las políticas educativas.

Sobre las necesidades hídricas en la Región, el expresidente popular se preguntó cómo es posible que “en un país como el nuestro, se diga que ‘no’ a la parte más competitiva de la agricultura española negándole el agua”. Según Aznar, cuando los recursos son escasos, “el agua se comparte, el agua se reparte. El agua es de todos, el agua no es de nadie en particular. ¿Qué disparate socialista es ese de decir que hay que blindar los ríos, que el agua es mía, que no doy nada a nadie? Eso no es un país, eso es una política pésima”. Aznar se vanaglorió de poder decir eso “en Cuenca” y en Murcia.

Sobre la nueva ley de vivienda y el fenómeno de la ocupación ilegal, comentó que “no hay derecho” a que un propietario “que ha trabajado y que con el fruto de su trabajo ha decidido comprar una vivienda” tenga que presenciar cómo “unos tipos que creen que tienen todo el derecho a hacer lo que les da la gana, arrasan y ocupan lo que legítimamente es suyo. Un Estado de derecho tiene que protegerlo. Y si no, deja de ser un Estado de derecho”. “¿Es que los ocupas van a ser el ejemplo de los valores de la sociedad española?”, se preguntó Aznar.

También se mostró muy duro con el uso del dinero público que está haciendo el Gobierno de España en periodo electoral. “En España hay una fiesta populista llamada los martes electorales”, recriminó el exlíder popular, que insistió en que se está despilfarrando “sin ningún sentido” los fondos europeos que ha recibido España, en vez de invertirse en cuestiones como una “reforma educativa importante, o una reforma laboral importante, o para garantizar el futuro de las pensiones en España, o para apostar por sectores que pueden ser de futuro y la razón para que los jóvenes no se vayan”.

Por todo ello, Aznar hizo un llamamiento a apostar por el PP en las próximas elecciones. “Necesitamos una mayoría sólida, una mayoría fuerte, para eso necesitamos un gobierno enérgico, para eso necesitamos a José Ballesta, para eso necesitamos a Fernando López Miras, para eso necesitamos a Alberto Núñez Feijoó, y yo es lo que pido aquí en Murcia, un gobierno con una mayoría sólida, una mayoría amplia, que no dependa de nadie, sino que tenga las ideas claras y sea capaz de empujar Murcia hacia adelante, y de empujar España hacia adelante”.

La agenda del expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, que ha estado acompañado en todo momento por su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, también ha incluido una parada en Cieza, donde Aznar también intervendrá en un acto de campaña, esta vez junto al candidato a la Alcaldía de esa localidad, Tomás Rubio, en el Teatro Capitol.