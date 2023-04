Vuelven las turbulencias a Vox. La concejala del Ayuntamiento de Cartagena Pilar García abandona el barco y se ha dado de baja en el partido, si bien no ha entregado el acta en el Consistorio. Según ha comentado a esta Redacción, se marcha por «discrepancias» con la dirección regional del partido, dirigida por José Ángel Antelo.

«No estoy de acuerdo con lo que se va a hacer, así que creo que lo mejor es irme», explicó este miércoles García, que deja entrever fuertes diferencias en relación con las listas municipales del partido en la ciudad portuaria, así como con la «manera de actuar». Según ella, durante hace ya tiempo ha sufrido «faltas de respeto» y no se la ha tratado bien. «Yo soy de otra manera y no estoy acostumbrada a que se me mienta continuamente», concluyó.

Pero las turbulencias no acaban ahí. Fuentes municipales confirmaron el mismo día a La Opinión que el edil del Ayuntamiento de Murcia José Javier Palma también habría presentado su dimisión y abandonado la formación de Abascal. Esta Redacción habló con él, que confesó que «se le ha pasado por la cabeza» y que es algo que podría hacer próximamente. «No son solo las listas», aseguró.