Carlos Abad: "Deslegitimar la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa es la apuesta de la derecha y la ultraderecha"

¿Cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo?

Mi opinión es que estamos en un momento de gran crispación política debido a la polarización afectiva, en el que parece que en la arena política todo vale. Se está más pendiente de un tuit y de lo que puede decir un político sobre otro que de las políticas públicas, que es lo que realmente interesa. Sabemos que el mensaje cuanto más simple llega mejor. Vemos que el lenguaje hostil e incluso belicista y la política del resentimiento es lo que toma cuerpo. Vivimos en una inmediatez constante, que es lo que se denomina la mediatización de la democracia.

¿Hay una pérdida de calidad de la democracia?

Este clima de crispación y de polarización lo que provoca es que las instituciones públicas se deterioren. De ahí la desafección política que sufre la ciudadanía y la crisis de representatividad democrática que sufren los partidos. Todo esto provoca un hartazgo político. Cuando el ciudadano se levanta con estas noticias alarmistas, que no solucionan los conflictos en la sociedad, lo que hace es apartarse de la política convencional. Aquí tiene mucho que ver lo que se hace desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, cuenta mucho que sean rigurosos y que hagan un análisis serio de lo que ocurre. Vemos que desde determinados grupos de interés lo que se propaga son bulos y ‘fake news’ con mensajes que lo que hacen es inflamar y embarrar la situación política.

¿Cómo interpreta el amago de renuncia de Pedro Sánchez?

Lo que ha demostrado hasta ahora es que es un gran estratega, como vimos cuando adelantó las elecciones y cuando dimitió como secretario general del PSOE y luego recuperó el liderazgo del partido. Creo que se trata de una estrategia y que va a culpar a sus adversarios políticos de la crispación y a hacerles ver que esto tiene consecuencias teniendo claro que el espectador es la ciudadanía. Veremos qué ocurre el lunes, pero parece que está dentro de una estrategia para dejar claro que esto hay que pararlo. También existe la posibilidad de que su pareja, Begoña Gómez, pueda haber cometido un presunto delito, aunque el denunciante ahora dice que las pruebas las ha sacado de la prensa y parece que los bulos han llegado a la Justicia.

¿Cuál sería el desenlace?

Además de ser una forma de defenderse, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un marco de elecciones europeas y que los partidos socialdemócratas están en retroceso. Sería una forma de hacer frente común ante la derecha y la ultraderecha. Las próximas horas son cruciales. Iremos viendo lo que ocurre, pero el problema es dónde está el tope en esta escalada.

Lo que se trasluce de la campaña de acoso es que la oposición intenta hacer creer que no hay un gobierno legítimo.

Eso es una apuesta de la derecha y de la ultraderecha española que intenta deslegitimar la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez. Estamos en un sistema parlamentario y el Gobierno se sustenta en los apoyos que tiene en el Congreso. Otra opción no hay, es el juego democrático que nos dimos en el 78 y el andamiaje constitucional así lo marca. Puede gustarnos más o menos, pero Pedro Sánchez es el legítimo presidente. Ese juego de deslegitimación no debería ser válido.

¿Cuál puede ser la carta que el presidente sacará en esta ocasión?

Como una bola de cristal. Está todo dentro de una estrategia, siempre que no haya causa penal. Puede tratar de utilizar la situación de afrenta a su familia para hacer de la necesidad virtud. Otra opción no veo. ¿Volver a elecciones? No lo creo. ¿Hay una alternativa en el PSOE a la presidencia de Sánchez? Tampoco la veo. Y si tiene que defenderse, lo que dice el manual es que lo mejor es hacerlo desde la propia atalaya que le da Presidencia. ¿Puede haber una cuestión de confianza? Si tuviera que jugármela, diría que sí. Requiere una mayoría simple de la Cámara y es una forma de legitimar su posición, mandándole un mensaje contundente a la oposición. Además, le permitiría aprovecharlo de cara a las europeas

Lo que no puede hacer es convocar elecciones

Las Cortes no se pueden disolver hasta pasado un año de la última vez. Entonces nos iríamos al 29 de mayo. Sería dentro de un mes. Pero entiende que debido a la fragmentación de partidos, sería la ultima opción.