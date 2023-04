Alberto Garre: "No se puede estar todos los días dándole palos a una ministra con poder para limitar el Trasvase"

Lleva consigo una pequeña Constitución Española. Suele acompañarle, dice, cuando tiene que «transmitir algo políticamente». «Nadie te va a poder tirar para atrás una iniciativa si coincide con esto», asegura, golpeando con los nudillos ese ejemplar de la Carta Magna que procede de la Asamblea Regional, de la que formó parte durante 17 años como dirigente del Partido Popular (además de casi ocho años en el Congreso).

Entró en 1991 a la Cámara murciana, en la oposición, y llegó a presidir el Consejo de Gobierno tras la marcha de Ramón Luis Valcárcel. Caído en desgracia tras denunciar la corrupción de su partido, quiso volver a la Asamblea con Somos Región y ahora volverá a intentarlo con Vox. Esta vez sí parece que vuelve Alberto Garre.

Desde su partido anterior, que ahora se llama Por mi Región, no ha sentado muy bien que haya fichado por Vox. Le llegan a comparar con Tamames. Parece un golpe bajo.

Hago cien kilómetros en bicicleta todas las semanas.

Más que yo.

Pues soy el más joven de ese grupo. El que mejor va tiene 88 años. Cuidado con esas cosas porque algunos que son jóvenes, después de diez pedaladas ya no pueden más.

Creíamos todos que se había jubilado en 2019.

Eso pensaba yo también. En ese momento comprobé lo que ya me habían dicho: que en la Región de Murcia no hay sentimiento regionalista. Tuvimos un gran resultado, pero fue insuficiente. Y en este tiempo no se ha producido ningún contacto por parte de ellos. Les deseo toda la suerte del mundo porque allí hay gente muy maja. Si la legislatura hubiese ido por los cauces normales, estaría en casa seguramente.

«Impediré los números circenses en la Asamblea cuando sea diputado»

¿Qué ha visto que le ha empujado a volver?

Lo que ha visto toda la sociedad murciana. Creo que se ha faltado el respeto a la Asamblea Regional, que es la máxima institución de representación de todos los murcianos. Ha sido un verdadero galimatías, un escándalo, un circo. Quien lleva en la sangre la política, como yo, que tanto mi padre como mi abuelo fueron concejales y mi tío abuelo fue tres veces alcalde de Torre Pacheco, no podemos quedarnos quietos cuando vemos que todo se desarrolla con absoluta anormalidad. Todos los murcianos tenemos la obligación de tratar de impedir que se lleven a cabo estos números circenses. Yo lo voy a impedir como diputado en la Asamblea Regional.

¿Y cómo lo piensa impedir?

Alzando la voz y denunciándolo públicamente.

Ha dicho que está en casa, pero mejor acompañado. ¿Fue el PP el que abandonó el hogar?

Es que no sé dónde está el PP. A ellos le faltan cuatro millones de votos en España, que son los que tiene Vox. Y en esta Región bordearon los 200.000 votos. El primer día que llegué aquí me encontré a gente que conozco de toda la vida. Como yo, con Mariano Rajoy se dieron cuenta de que se empezaron a tapar y a cubrir cosas. No se puede hacer presidente del partido a un hombre después de que lo imputen ocho días antes. Y unos días más tarde le hacen dimitir. Hablo de Pedro Antonio Sánchez, claro. Ahí es cuando dije ‘hasta aquí’.

¿Y cree que sigue habiendo corrupción en el PP?

Tengo una ligera impresión de que en algo ha cambiado la panorámica nacional, pero siguen sin reconocer la responsabilidad que han tenido. Lo mismo se puede decir del PSOE.

«Vox va a sacar magníficos resultados» Vox ganó las últimas elecciones generales en la Región de Murcia y quiere volver a ser el primero en las autonómicas del próximo 28 de mayo. Su número 3 está convencido de que Vox va a obtener unos «magníficos» resultados. «Los estoy palpando», insiste. Sabe que el PP busca que Vox permita un Gobierno de López Miras en solitario si logran una «mayoría suficiente»; sin embargo, Alberto Garre no cree que vaya a haber «necesidad de eso», si bien la decisión la tendrán que tomar las direcciones nacionales de los partidos. Tampoco parece que tenga ganas de entrar en el Ejecutivo. «No me ha gustado nunca manejar el dinero de los demás. Tengo alma de parlamentario. Por eso me quema el Gobierno. Aunque administres con toda la ética y moral posibles, siempre puede haber alguien que te engañe, eso sí que me duele», comenta, y explica que si fue presidente de la Comunidad fue porque «así lo quiso el partido», ya que él ni lo pidió ni se postuló.



«Lo mío con Vox ha sido un flechazo: Antelo y Abascal son las personas idóneas para recomponer la Nación y esta región»

¿Cómo y cuándo le tiró la caña Vox?

Me llamó José Ángel Antelo hace poco más de un mes, nos reunimos un par de veces y ya la tercera fue con Santiago Abascal. Ambos me han sorprendido muy agradablemente. Fue un flechazo.

¿Un flechazo? ¿Y qué le enamoró?

Tenía una imagen equivocada, transmitida con poco acierto por los medios de comunicación. Son dos personas estupendas, bien preparadas y con un amor a España que no es usual en los políticos regionales. Son los dirigentes idóneos para intentar recomponer la Nación y esta región. Coincido en la práctica totalidad de sus objetivos políticos.

Sea más concreto. ¿Es el agua?

No. Hay dos cosas fundamentales en mi larga experiencia política. Por un lado, la lucha contra la corrupción; y en segundo, la defensa de mi región, que lleva aparejada la defensa del agua, sí. Tenemos el derecho de reivindicarla y usarla. Así lo dice la Constitución en el artículo 2 y 45.2. Se nos ha maltratado. Intentar defender la integridad de un partido con un Gürtel detrás y donde la defensa del Trasvase del Ebro se ha abandonado pesa mucho.

Pues el PP se presenta como uno de los valedores del Trasvase del Tajo ante el recorte.

Creo que en la política hay que ser moderado en las formas y rígido en el fondo. El presidente regional no lo ha sido. No se pueden cazar moscas a cañonazos. No se puede estar todos los días dándole palos a la ministra; primero hay que intentar aliarse con quien tiene el poder de limitar el Trasvase o de garantizarlo. Si no es posible, entonces sí que hay que reivindicarlo con toda la fortaleza del mundo. Ellos han querido echarle la culpa al PSOE y a la ministra desde el primer día.

El Gobierno central liga el recorte al cambio climático. ¿No le valen las desaladoras?

Claro que sí, estaban en el Anexo 2 del Plan Hidrológico Nacional como recurso complementario, pero no pueden sustituir a los trasvases. No son la solución.

¿Echa en falta más claridad por parte de Feijóo?

No le he oído hablar de trasvases, ni siquiera en Murcia. Mientras yo tenga el apoyo de la Constitución y de la Ley de Aguas de 1985, Vox seguirá reivindicando la interconexión de cuencas y especialmente el Trasvase del Ebro. El Partido Popular tiene una deriva de falta de rigor en sus exposiciones desde que se hizo cargo del partido Mariano Rajoy, que es un pasota total.

«La Ley de Protección del Mar Menor mutila a la agricultura, un sector esencial en el Campo de Cartagena»

¿Y sobre el Mar Menor, ahora cree que hay que derogar la Ley de Protección?

No se puede jugar con dos sectores como son el turismo y la agricultura. Los adelantos científicos deben hacerlos compatibles y la ley no debería cercenar a ninguno de los dos.

¿Cree que lo hace?

Completamente. Esta ley mutila a la agricultura, un sector esencial en el Campo de Cartagena.

Siguiendo la estela de Vox, defenderá también la apertura de las golas.

Sí. El Mar Menor está grave y hay que intentar oxigenarlo, teniendo en cuenta que este ecosistema no debe perder los niveles de salinidad que le son propios.

¿Alberga deseos de venganza con el PP?

Para nada. Si lo hubiese tenido, a Pedro Antonio Sánchez lo habría cesado al día siguiente y quizá así le hubiera ahorrado las penas de telediario. Pero no era quién para ajusticiarlo políticamente.