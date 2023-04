Una primavera explosiva para los que sufren alergia. Que todavía muchos sigan combatiendo a estas alturas del año la alergia al polen de ciprés -debido al retraso de la polinización- y que ahora comience la época de las alergias al polen de olivo y a las gramíneas han desencadenado la ‘tormenta perfecta’ en la Región de Murcia. El repunte de casos es notable y durará, como mínimo, unos dos meses.

Así lo advierte Inmaculada Sánchez-Guerrero, médico especialista en Alergología de la Arrixaca y presidenta de la Sociedad Murciana de Alergología e Inmunología Clínica (Alergomurcia). «Hay previsiones de que en el año 2050 la mitad de la población pueda llegar a ser alérgica», avisa.

Estamos en plena primavera y las alergias al polen comienzan a hacerse notar. ¿Cuál es la ‘radiografía’ actual que ve en la Región de Murcia?

En estos momentos está empezando tanto la alergia al polen de olivo como a las gramíneas. Aunque todavía hay unos recuentos bajos, desde hace un par de semanas se está notando un importante repunte. Lo que sí que se está notando bastante es la alergia a polen de parietaria y hay una cifra media a alergia de ciprés, que ya a estas alturas supuestamente debía haber terminado, pero este año se ha retrasado la polinización. A no ser que llueva, que no se espera, la situación irá empeorando en las próximas semanas. Será una primavera explosiva para los que sufren alergias a estos tipos de polen.

¿Se contaba ya con que podía suceder esto?

La previsión inicial es que iba a ser una primavera relativamente buena, pero parece que no lo va a ser y los pacientes ya están empezando con los síntomas habituales. A decir verdad, lo cierto es que en la Región de Murcia nunca ha sido ‘buena’, ya que lo que marca un poco la diferencia es la alergia a las gramíneas. El olivo, que es nuestro principal polen, da problemas todos los años.

¿Y hasta cuándo se podría alargar esta situación?

Dos meses, como mínimo. Aunque, hoy en día, con el cambio climático que estamos viviendo, es difícil de predecir porque vivimos en una primavera casi continua. Eso sí, si hace mucho calor las gramíneas se secarán y darán menos guerra... Pero no es una situación que solo se dé en la Región, en toda España se está registrando un aumento similar.

Los alergólogos vienen advirtiendo, además, de que la cifra de alérgicos con el paso de los años sigue incrementándose a un ritmo acelerado. ¿A qué se debe?

Al final influye todo: el cambio climático, la sequía, la contaminación que sufrimos, la forma en la que vivimos y trabajamos... La vida que llevamos hoy en día marca el incremento que se está dando. Además, hay previsiones de que en el año 2050 la mitad de la población pueda llegar a ser alérgica. Con el ritmo que llevamos, es bastante predecible que sí se puedan alcanzar esas cifras...

¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes que se dan en los pacientes?

El principal es la rinoconjuntivitis. Picor de ojos, nariz e incluso de oído o paladar. También se dan muchos estornudos, tos, rinorrea o goteo nasal y entaponamiento. Luego, en un porcentaje menor de pacientes es importante los que sufren de asma, ya que por la mañana o por la noche los síntomas se pueden agravar.

Ante esta ‘tormenta perfecta’, ¿qué consejos deberían seguir todos aquellos que sufren de alergia primaveral?

Procurar sobre todo no hacer salidas al campo o al monte. Los días de mucho viento deben quedarse en casa o usar la mascarilla cuando salgan a la calle. Asimismo se recomienda tomar la medicación si ya no llega a tiempo de prevenir la alergia, así como que los asmáticos sigan con su tratamiento habitual para estar bien controlados y que no se agudicen los síntomas.

Mencionaba el uso de las mascarillas. ¿Durante la pandemia de covid se llegó a mejorar o a controlar la situación?

Sí. En la primera primavera, la de 2020, todos estuvimos confinados y la gente estuvo estuvo más o menos bien. Como no podíamos salir de casa, hubo mucha mejoría. Y, al año siguiente, el uso de la mascarilla se notó bastante en el descenso de los casos.

Lo cierto es que ahora, tras la pandemia, un paciente que sufre de alergia primaveral no ve con malos ojos usar la mascarilla... Hace unos años la situación era distinta, ¿no?

Claro. Antes llevarla daba vergüenza a muchos y estaba mal visto porque se podían pensar que podías contagiar. Ahora, tras el covid, cuando te encuentras con una persona con mascarilla por la calle ya no te llama tanto la atención. Muchos de los pacientes alérgicos al polen han visto que su uso da eficacia y la siguen llevando en esta época. Creo que muchos lo seguirán haciendo.