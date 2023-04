La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha visitado este lunes la Caleta del Estacio, un lugar que "ha vivido durante muchos años con un espacio cerrado" desde que se levantaron las tablestacas para contruir la urbanización Puerto Mayor, que finalmente no se pudo construir por motivos medioambientales. Allí, Ribera ha anunciado el levantamiento de las tablestacas, "con garantías medioambientales", y ha recordado que su Ministerio solicitó la reversión de este "ecosistema sensible" después de confirmarse que Puerto Mayo, "proyecto enormemente agresivo, tenía cero recorrido".

"Esperamos en poco tiempo poder completar la obra", ha dicho. Ahora se abre el proyecto de recuperación a información pública y desde el Gobierno central esperan que a principios de junio ya se puedan incluir aportaciones que mejoren el plan de actuación. Después podrán iniciarse los trabajos, que tendrán una duración de unos 18 meses y contarán con 22 millones de euros del Ministerio.

Ribera ha pronosticado ante los medios de comunicación allí presentes que la obra se licite a final de año y pueda estar listo para 2025. "Será un paraje natural", ha explicado, donde se recuperen especies autóctonas, así como las arenas y dunas, con "intervención blanda" de pasarelas de madera para que se pueda disfrutar. La intención del Ministerio es que quede totalmente renaturalizado y "protegido de cualquier construcción".

"No veo iniciativa del Ayuntamiento de San Javier ni del Gobierno regional en el Mar Menor"

Sobre la visita de la ministra, el alcalde de San Javier y secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, dijo ayer que "vuelve a la Región a insultar sin aportar ninguna solución ni actuación concreta para el Mar Menor". Además, exigió que "diga una sola obra acometida, porque hablan de millones, pero nadie conoce ninguna acción". Ribera ha aprovechado para señalar que "en el Mar Menor ya se han activado más de 100 millones de euros y 50 ya están en ejecución".

"A Luengo le diría lo contrario: no veo iniciativa del Ayuntamiento de San Javier ni del Gobierno regional"

"Me sorprenden las declaraciones del alcalde Luengo; entre otras cosas, porque ha recibido dinero del Ministerio para invertir en saneamiento y depuración. Algo que le correspondía al Ayuntamiento", ha manifestado. También ha señalado otras inversiones para clausurar regadíos ilegales, preparar las ramblas mineras para que las escorrentía no lleven metales pesados al la laguna, obras de emergencia para que la rambla del Albujón no se produzcan aportaciones (que ha reconocido que se siguen produciendo y que queda trabajo por hacer) y otros proyectos para la renaturalización de fincas y poder crear el cinturón verde. "Son primeros pasos importantes, activados en tiempo récord", ha añadido. "A Luengo le diría lo contrario: no veo iniciativa del Ayuntamiento de San Javier ni del Gobierno regional", ha continuado.

Ha aprovechado para lamentar que el Ejecutivo murciano, con el que no se reunirá durante su visita, se haya "quedado estancado con su proyecto estrella de los biorreactores", tal y como adelantó La Opinión el sábado pasado. "No sabemos si no se estudió bien, si no se hizo evaluación de impacto ambiental, si no se analizó el proyecto con rigor o si se han quedado sin dinero. No sabemos qué ha pasado", ha declarado.

"La herramienta más poderosa para recuperar el Mar Menor es la voluntad de la sociedad civil y la convicción de los vecinos"

Para la ministra, "la herramienta más poderosa para recuperar el Mar Menor es la voluntad de la sociedad civil y la convicción de los vecinos". Por eso, espera que la apertura de la Oficina Técnica del Mar Menor, la presencia en el territorio, el modo de escucha permanente y el apoyo a los promotores de la ILP ayuden a alcanzar este objetivo. Asimismo, considera necesaria una mayor "educación ambiental para conocer cómo funciona la relación con el acuífero subterráneo y con la aportaciones de tierra hacia dentro", que se producen por actividad urbana o actividad agrícola y ganadera". En este punto, ha pedido al Gobierno regional una "moratoria en la ampliación de macrogranjas y rigor en la aplicación de la norma sobre fertilizantes y acceso al agua".

Y Luengo vuelve a la carga José Miguel Luengo ha denunciado este lunes que "nuestro ecosistema no necesita inventos ni ideologías" y ha lamentado que "la ministra Ribera viene a escondidas: está en San Javier haciendo unas declaraciones sobre el Mar Menor y no ha sido capaz de avisar al alcalde, ni siquiera por educación ni lealtad institucional". En esa línea, Luengo ha criticado que Ribera no hayta explicado "qué ha pasado con los 54 millones de euros que estaban consignados para el Mar Menor y, de manera arbitraria, los han desviado a Sevilla". Además, le ha echado en cara que "hundió el Plan de Vertido 0, que fue el documento del consenso durante cinco años".

Cala del Pino: "Entiendo la frustración de los vecinos"

Sobre las obras en el paraje natural de la Cala del Pino, Ribera ha dicho que entiende la "frustración" de los vecinos, ya que considera "un gran error que no haya una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana (POU)" en "uno de los pocos espacios ribereños que queda virgen.

Ha contado que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, le pidió a su Ministerio que comprase esos terrenos, a lo que se negó por tratarse de una actuación no programada y porque "es una cosa que desde la administración local y autonómica se puede evitar". Por un lado, desde el Ayuntamiento pueden intervenir regulando el POU; mientras que, desde el Gobierno regional, se puede ejercer el derecho de tanteo y retracto, indicó.