Miles de murcianas han acudido este miércoles a la llamada de las principales plataformas feministas de la Región para manifestarse con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Dos manifestaciones, una convocada por la Asamblea Feminista y otra por la Asociación Feminista Obrera y Movimiento Feminista de Murcia, partieron de manera unitaria desde la plaza de la Fuensanta de Murcia y una marea morada enfiló hacia Gran Vía para llegar hasta el Puente de Los Peligros donde se leyó el manifiesto.

Algunos de los temas que abordó el manifiesto fueron la igualdad salarial, la precariedad laboral, o la necesidad de alcanzar un pacto de Estado y aumentar los recursos económicos contra la violencia machista.

En la plaza Martínez Tornel actuó el grupo murciano Las Wonder, lo que potenció el carácter reivindicativo, festivo y alegre que mantuvo la manifestación en todo momento. Tampoco dejaron de sonar canciones muy actuales que se han convertido casi en una banda sonora del feminismo como el Ay Mamá de Rigoberta Bandini, o la sesión 54 de Shakira con Bizarrap.

En la pancarta de la cabecera de la manifestación se podía leer: ‘Juntas contra la desigualdad y la precariedad’, pero destacó la presencia de mucha gente joven que portaba sus propios carteles y pancartas, con consignas de todo tipo: “Dad las gracias de que pidamos justicia y no venganza’, ‘Queremos vivir, no sobrevivir’, ‘Mamá tranquila, hoy no voy sola por la calle’, ‘Somos los gritos de las que ya no tienen voz’ o ‘Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca’. También hubo de cánticos, sobre todo entre la gente más joven, y uno de los más repetidos fue el de “vamos a quemar la conferencia episcopal por fascista y patriarcal”.

Una joven manifestante señalaba que su mayor preocupación como mujer es “que no se me escuche, sentir que no puedo hablar por el simple hecho de ser mujer, el temor que tengo siempre de que la gente no me va a tomar en serio”. Desde las plataformas convocantes, María recordaba que “necesitamos que todo el mundo apoye el movimiento feminista, hoy más que nunca”, y Rosa “hoy, con el 8M toca celebrar los derechos conquistados, pero también tenemos que reivindicar lo que nos faltan por conquistar”.

La portavoz del Movimiento Feminista, Olvido Garrido, calificaba de “éxito” la jornada y celebraba que la Gran Vía de Murcia se haya quedado pequeña. Muchos de los participantes destacaron que la manifestación ha sido una de las más concurridas de los últimos años y que resultaba evidente el aumento de la presencia de muchos hombres, como José Manuel reside en Beniaján y de 65 años: "He venido a acompañar a mi mujer, pero también he venido porque creo que en esto; ojalá más mujeres estuvieran en los gobiernos, nos iría a todos mucho mejor”.

El movimiento feminista es poliédrico y contiene muchas sensibilidades que proceden de ámbitos muy distintos y eso se demostró en las manifestaciones de la capital. Aquí estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos, salvo Vox, organizaciones sindicales como CCOO y UGT, o el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, que mostró una pancarta en la que leía: ‘Eduquemos en feminismo para vivir en igualdad’, y muchos otros colectivos sociales.

Representación política

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, celebraba la gran concurrencia en la concentración murciana del 8M. “Estoy segura de que la mayoría de ellas no están de acuerdo con ese retroceso que se produjo el martes en el Congreso”, dejó caer. Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros, afirmaba que “hoy los liberales volvemos a defender la igualdad con mayúsculas, y la libertad para que las mujeres sean lo que quieran ser, sin tutelas de nadie y menos aún por parte del feminismo oficial de las radicales de Podemos o del feminismo hipócrita y electoralista del PSOE”. Según Ros, en el nuevo Cs, “frente a las cuotas del Gobierno, defendemos la meritocracia y proponemos reformas para favorecer la conciliación y hacer la vida más fácil a las mujeres trabajadoras”. También estuvieron presentes la vicesecretaria general del PSOE, Carmina Fernández, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que apostó por favorecer la presencia de la mujer en los puestos de mando en las instituciones públicas y en la empresa privada, y la concejala socialista del Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco. También se dejó ver al exconcejal de Podemos en Murcia, Ginés Ruiz Maciá y miembros del Grupo Popular de Murcia.

Entre otras entidades, estuvo presente la Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas y Feminista de la Región de Murcia. “Lo mejor que tenemos es la diversidad, hay mujeres de distintas ideologías, pensamientos, medios, de todas las edades”, señalaba una de las portavoces, que destacaba la presencia este año de las murcianas más jóvenes: “Pues eso es lo más hermoso de todo, que la gente joven se implique, que reivindique, porque son ellas los que están en su mejor momento y son los que tienen que tirar del carro”, indicaba.

Por su parte, Gema, de la Asociación Feminista Obrera, reclamaba que el 8 de marzo “vuelva a ser un día combativo y con un carácter de clase, porque nosotras reivindicamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque la mujer obrera sufre una doble opresión, por su género y por su clase”. Este colectivo se ha sumado a la ola de solidaridad que ha despertado el caso de Sandra, la mujer procesada por, presuntamente, golpear a un policía durante el desalojo de las vías, cuando la marcha del 8M culminó, hace cinco años, en el antiguo paso a nivel de Santiago el Mayor como muestra de apoyo a los vecinos que exigían el soterramiento. “Pedimos la absolución de los cargos que le pusieron, sin ninguna causa, por la ley mordaza”, señaló.

Cabe recordar que los actos por el 8M comenzaron por la mañana en una concentración convocada por los sindicatos UGT y CCOO en la plaza de la Merced, con la consigna: “Los derechos de igualdad en el centro”. En ese acto se exigió la total implantación de los planes de igualdad en las empresas regionales.

Otros colectivos feministas, como el de Radfem Murcia, el “colectivo feminista radical”, celebró una concentración paralela como viene haciendo en los últimos años, en el Paseo del Malecón. Entre otras cosas, este colectivo defiende el carácter “abolicionista” del feminismo y lucha contra la prostitución y la pornografía. En esta ocasión, también piden la derogación de la ley del solo sí es sí “por reducir las condenas a los violadores” y la derogación de toda ‘legislación trans’ “que atende contra leyes de protección de los derechos de las mujeres”.

"Cartagena es feminista"

Un año más, una 'marea' violeta ha teñido también las calles de Cartagena este miércoles, clamando por todo lo alto que la ciudad portuaria "es feminista". Al menos un millar de personas participó en una manifestación a la que cada vez se unen más personas. "Para que luego digan que somos cinco o seis", decían con ironía.

La 'cantera' del municipio se hizo sentir. Jóvenes y adolescentes, tanto chicas como chicos, se unieron a la marcha para exhibir sus reivindicaciones. Fue el caso, por ejemplo, de Natalia, de 15 años, que cree que "la sociedad está cambiando poco a poco", pero que "todavía queda mucho por hacer sobre todo en su generación", donde ciertos pensamientos machistas siguen aflorando.

También hubo una gran presencia de aquellos veteranos que llevan años alzando la voz. Como Juan, que a sus 76 años es un fiel defensor de "la igualdad y la libertad" y que cree que "las cosas se consiguen luchando", aunque "los hombres deben arrimar un poco más el hombro en esa lucha".

Las pancartas, como es habitual, fueron protagonistas. En estas se podían leer mensajes como: "Somos fuerza, somos cambio, somos la revolución", "lo contrario a feminismo es la ignorancia". Y otros más contundentes como: "Sufre mamón ¡Devuélveme a mis chicas!", "paremos la ciudad sacando un pecho fuera" o "somos nietas de brujas que no quemaron".

En la manifestación, que partió desde plaza de España y culminó en la del Ayuntamiento, estuvieron presentes colectivos, como el de 'Carmen Conde', el de gitanas de Cartagena o Astus; sindicatos, como UGT y partidos políticos. Por parte del Gobierno local, el concejal de Igualdad, David Martínez Noguera; de MC, que portaba su propia pancarta, en la que se podía leer "Por la igualdad completa", estuvieron el candidato a la Alcaldía José López y el presidente del partido, Jesús Giménez Gallo, entre otros ediles; la portavoz de Unidas Podemos, Leli García, también acudió, así como la edil de Izquierda Unidas Podemos, Aroha Nicolás, quien lideró la marcha altavoz en mano y exclamando arengas como: "Si tocan a una, nos tocan a todas", "Manolo, Manolito, la cena tú solito", "sólo si es si", "denuncia archivada, mujer asesinada" o una habitual, "machista el que no bote". Mientras, otro grupo de mujeres cantaba al ritmo de las palmas: "que nos detengan, que somos feministas, malvadas y abortistas, y no nos puedan controlar", versionando la famosa canción.

Frente al Palacio Consistorial tuvo lugar la lectura del manifiesto, en el que celebraron "las grandes y pequeñas conquistas que, con mucho esfuerzo, tesón y sacrificios, ganaron sus antepasadas", a las que dieron las gracias y de las que recogen ahora el testigo para seguir luchando. Una lucha que se nuestra necesaria, pues este miércoles durante la marcha se pudieron escuchar algunas voces disidentes. "Es todo política", esperaba un señor a su amigo sentado en un bar. "Viva España y viva el Rey", gritaban unos jóvenes en la plaza del Ayuntamiento en busca de una reacción agresiva, lo que consiguieron, llevándose algún que otro insulto.

Muchas jóvenes en Lorca

La Plaza de Calderón de la Barca, a las puertas del Teatro Guerra, se convertía en punto de encuentro de la convocatoria del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Unos trescientos manifestantes se daban cita desde mucho antes de que se iniciase la marcha por la igualdad. Se preparaban las pancartas, pero también se repartían camisetas de color violeta con lemas reivindicativos a favor de la mujer.

Dirigentes de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, FOML, lucían diademas de flores y con un megáfono animaban a la participación. En torno a las siete y media de la tarde se iniciaba la marcha que abría una gran pancarta bajo el lema ‘Marchando por la igualdad. Juntas somos imparables’. Detrás, decenas de reivindicaciones que lucían los manifestantes en alto con frases como ‘Ninguna está libre hasta que todas lo seamos’ o una imagen de la muerte junto a la que rezaba: ‘Harta de llevarme a las mujeres’.

La presencia de jóvenes fue masiva. El recorrido se iniciaba en la Plaza de Calderón de la Barca y continuaba por Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Santa Paula, Plaza del Óvalo, avenida de Juan Carlos I, Musso Valiente y Álamo, para concluir en la Plaza de España donde se leía un manifiesto. La presidenta de la Federación de Mujeres de Lorca, Pilar Fernández, afirmaba que “aquí estamos un año más y volveremos una y otra vez hasta que logremos nuestro propósito”. A la convocatoria acudía el alcalde, Diego José Mateos; la edil de Igualdad, Antonia López; los ediles socialistas, Isidro Abellán, José Ángel Ponce, Isabel Casalduero e Irene Jódar; y la de Izquierda Unida Verdes, Gloria Martín.

Las manifestantes animaban a los que las observaban desde las aceras a que se sumaran a la marcha. En la recta final, desde la confluencia de Musso Valiente con Juan Carlos I, se incrementaba considerablemente el número de participantes. Entre los que se sumaban muchos trabajadores que a esa hora concluían su jornada laboral.