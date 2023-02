El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, presume de que la ampliación de las rebajas en el Impuesto de Donaciones para los hermanos, tíos, sobrinos y cuñados ha tenido un efecto rebote en y ha contribuido a aumentar un 20% la recaudación de Transmisiones Patrimoniales, que grava la venta de viviendas. En total, asegura que 30.000 murcianos se han beneficiado en 2022 de las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, que han ahorrado 280 millones de euros a estos contribuyentes.

Luis Alberto Marín, que este miércoles hizo balance del impacto que ha tenido la ampliación de las bonificaciones fiscales aplicadas por la Comunidad Autónoma a las herencias y a las donaciones de bienes entre familiares, ha vinculado el crecimiento de la actividad económica con el ahorro obtenido por los beneficiarios.

Según las cifras presentadas por el titular de Hacienda, la aportación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ha subido de los 232,3 millones de 2021 a 259,1 el pasado año. La venta de viviendas ha aportado 27 millones de euros más que en 2021. A juicio de Marín, este aumento del 20% contradice «los tópicos trasnochados y los eslóganes populistas».

Además de atribuir el incremento en la venta de viviendas a las facilidades tributarias, Marín destacó que los nuevos beneficiarios de la rebaja en Donaciones «han movilizado 117 millones en 2022», gracias al ahorro obtenido. Hasta el año 2021 las herencias y las donaciones solo estaban bonificadas cuando los beneficiarios eran los hijos o los cónyuges.

El pasado año, atendiendo las demandas de la Croem, la Comunidad Autónoma amplió la rebaja a hermanos, sobrinos, tíos, suegros, nueras, yernos y cuñados, lo que permite ceder cualquier propiedad a otros miembros de la familia con una tributación de apenas el 1 por ciento.

El titular de Hacienda destacó especialmente que ampliar la bonificación del 99 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones «ha permitido movilizar durante su primer año de aplicación 117 millones de euros, lo que contribuye a la economía productiva».

El número de donaciones realizadas entre los parientes de las familias murcianas se ha multiplicado por cinco y ha pasado de las 731 de 2021 a 3.732 el pasado año. Los contribuyentes tratan de aprovechar así las ventajas fiscales que tienen a su alcance en este momento, en previsión de que el Gobierno central introduzca una armonización fiscal que acabe con las bonificaciones aplicadas en Murcia.

Aunque las operaciones realizadas el pasado año solo tributan un 1%, Marín presume de que el incremento que se ha producido en las declaraciones presentadas ha dado lugar a una recaudación de 27, 7 millones. Sin embargo, las 731 del año anterior habían aportado 22,6 millones.

Marín sostiene que estas bonificaciones fiscales han beneficiado a «las clases medias y bajas», dado que el importe medio de las donaciones se situó el pasado año en 35.515 euros para el grupo I (que incluye a los hijos menores de 21 años), mientras que en 2021 fue de 56.414 entre familiares más directos.

En el grupo II (hijos mayores de 21 años y cónyuges) fue de 52.075 euros, cuando en 2021 ascendió a 55.201. En el grupo III, que incluye a los tíos, sobrinos y primos, la media se situó en 31.376 euros.

Según concluye la Consejería, con «la bonificación del 99 por ciento de las donaciones del Grupo III que entró en vigor el pasado año se consigue la práctica supresión de la tributación por donaciones».

La Región multiplica por seis el déficit hasta el mes de noviembre La Región ha multiplicado por seis el déficit en los once primeros meses del año. La Comunidad Autónoma registró hasta noviembre de 2022 un desfase presupuestario de 803 millones de euros, el 2,26% del Producto Interior Bruto (PIB), el segundo más alto en términos relativos, solo inferior al de la Comunidad Valenciana (-2,27%), según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por su parte, el responsable de lar arcas regionales, Luis Alberto Marín, sigue culpando a la infrafinanciación que recibe Murcia en el reparto de los fondos autonómicos del desfase presupuestario registrado hasta noviembre. Se trata del cuarto déficit más elevado en términos absolutos, solo inferior al de Valencia (2.819 millones de euros), Cataluña (2.012 millones de euros) y Castilla-La Mancha (864 millones de euros). En el mismo periodo de 2021, la Región tenía un déficit de 140 millones, el 0,43% del PIB, seis veces menos. El consejero de Hacienda ha vuelto a reclamar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del impacto de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas se redujo entre enero y noviembre de 2022 un 58,8%, hasta los 25.151 millones, lo que equivale al 1,89% del Producto Interior Bruto (PIB).

Marín se niega a dar la lista de beneficiarios al PSOE

Luis Alberto Marín, el consejero de Hacienda, no piensa entregar al Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional la lista de beneficiarios de las bonificaciones establecidas en el Impuesto de Donaciones. El viceportavoz socialista, Alfonso Martínez Baños, ha dirigido una petición de amparo al presidente del Parlamento autonómico, Alberto Castillo, para recibir información sobre los contribuyentes que están donando sus propiedades a sus familiares, tal y como informó La Opinión.

Martínez Baños presentó esta iniciativa ante la sospecha que las facilidades para legar en vida a los parientes están siendo utilizadas por contribuyentes ricos para «distribuir sus propiedades de forma prácticamente gratuita con el propósito de eludir el pago del Impuesto de Patrimonio». El parlamentario socialista estima que la rebaja fiscal del Gobierno está dando lugar a «una elusión fiscal» y trata de conseguir la lista de los beneficiarios, pero el consejero se niega a dársela.

Durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, Luis Alberto Marín aseguró que no puede facilitar la información requerida. «Este consejero no va a incurrir en ninguna ilegalidad», afirmó. «La única posibilidad es que se solicite la creación de una comisión de investigación (a la Asamblea Regional). En ese caso, no tendríamos ese problema legal», precisó.

Por su parte, Marín ha reconocido que socios de empresas de la Región están aprovechando las bonificaciones para traspasar sus activos a otros familiares sin apenas coste fiscal. Sin embargo, el Grupo Socialista no está dispuesto a darse por vencido y ha seguido dando los pasos para llevar su reclamación ante los tribunales, al considerar que «la Constitución faculta a las Cámaras y a sus comisiones para recabar del Gobierno y de sus departamentos cuanta información y ayuda precisen (artículo 109)», tal y como recoge «el Reglamento de la Asamblea en el artículo 13».

Así lo indica Martínez Baños en un nuevo escrito dirigido al presidente de la Asamblea Regional, que lleva fecha del 13 de enero, en el que recuerda que su solicitud de amparo no ha sido atendida, a pesar de existir pronunciamientos del Tribunal Constitucional.