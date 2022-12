Unos trescientos regantes del Tajo-Segura, arropados por la Federación de las Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva), se han concentrado en Valencia en protesta por la decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar el trasvase Tajo-Segura aumentando los caudales ecológicos del río a partir de enero en un metro cúbico por segundo y hasta 8,65m3/segundo a partir de 2026, lo que, según los regantes, certificará "la defunción del trasvase para el regadío".

En la concentración ha participado la planta mayor del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Asaja-Alicante y regantes. A la concentración también se ha acercado el presidente de la Diputación y secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Ximo Puig les ha reiterado su argumento: el plan del Tajo aprobado y validado por el Consejo Nacional del Agua incluye una disposición adicional para revisar los caudales en 2025 una vez aplicada la subida de hasta 7 m3/segundo y comprobar cómo ha evolucionado la calidad del agua del Tajo (incluidas las obras prometidas por el Gobierno para mejorar la calidad del caudal depurado en Madrid).

Los agricultores le han trasladado, sin embargo, que tienen noticias fiables de que "el decreto se está modificando y que una vez se apruebe el recorrido en los tribunales no tendrá efectos. No hay tiempo y si no hay reacción ya lo tenemos perdido. Con 7 m3/ segundo podemos aguantar, pero si en 2026 se sube a 8,65 todo estará perdido", subraya Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Su compañero y presidente del Sindicato tiene clara la solución. "Lo que tendría que hacer Puig es tirarse en plancha como ha hecho García-Page, al que el trasvase solo le interesa electoralmente. En Alicante y Murcia nos jugamos mucho más".

Otras opiniones son todavía más desalentadoras. "Hemos visto a Ximo Puig derrotado, casi aceptando que ha sido engañado", advierte Ángel Urbina, presidente de la Sat San Enrique y regante del trasvase. Diferente versión la del Consell. "Durante la reunión ha quedad patente la acción conjunta de la Generalitat con los regantes para garantizar el trasvase Tajo-Segura e insistir en el acuerdo firmado en el Consejo Nacional del Agua debe cumplirse", han apuntado fuentes de Presidencia.

Tercera concentración el próximo año

La Asamblea General del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha aprobado convocar la tercera concentración el próximo 11 de enero a las puertas de Nuevos Ministerios, en Madrid, para defender el trasvase. En concreto, durante la movilización exigirán que, "si se toca una coma" sobre lo acordado en el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico del Tajo sometido a votación en el Consejo Nacional del Agua, sea para "mejorar el texto bajando el caudal ecológico a su paso por Aranjuez de 7 a 6 metros cúbicos por segundo".

Y es que "el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce que no es necesario subir los caudales ecológicos si no se están haciendo bien las cosas en las grandes poblaciones que vierten sus aguas en mal estado al Tajo".

Así lo ha hecho saber el portavoz del Círculo por el Agua y presidente del Scrats, Lucas Jiménez, en un contacto con los medios de comunicación al concluir la Asamblea General que ha aprobado esta concentración a propuesta de la Junta de Gobierno del Sindicato.

En este sentido, ha animado a unirse a la movilización el 11 de enero "a toda la sociedad civil, a todas las Mesas del Agua -tanto la de la Región de Murcia como las de Almería y Alicante-", así como a todas las organizaciones sociales y económicas que las integran.

Además, la Asamblea General del Scrats ha acordado convocar una movilización en Madrid el día que el Consejo de Ministros acuerde "cercenar" el trasvase "con las consecuencias graves que todos conocemos". Jiménez ha pedido a Puig y a Vélez "que sean tan fuertes" en la defensa del trasvase como ha sido el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "a la hora de destruir el trasvase".

Ha señalado, además, que la población de Castilla-La Mancha "no se va a beneficiar en nada de lo que propone su líder regional". Por lo tanto, cree que Puig "debe echar más carne en el asador y ser más vehemente que su contrincante, García-Page".