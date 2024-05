"El Tajo-Segura aporta más de 3.000 millones de euros al PIB y más de 100.000 empleos"

¿Existe alguna solución a los problemas de escasez de agua que hay actualmente en el Mediterráneo?

Las soluciones técnicas se disponen desde hace muchos años y hoy en día se avanza en su desarrollo; pero cuando hablamos de implementar esas soluciones a través de decisiones políticas, retorcidas por intereses territoriales, esas soluciones caen en el abismo y suponen la desesperación para todo el sector agrario.

¿Es importante que se haga efectivo el Plan Hidrológico Nacional?

No lo consideraría como importante, sino como de obligado cumplimiento. Y entiendo que no debemos pensar en ese Plan como algo faraónico, de otra época; sino como un proyecto que puede y debe solucionar, con diversos planteamientos, múltiples problemas de escasez, que como estamos viendo desde hace unos meses, se pueden recrudecer en muchas zonas del país. Muy posiblemente para hacer ese Plan se pueda tomar como espejo la cuenca del Segura, porque si ahora aquí no hay un colapso del sistema de suministro de agua, es porque venimos avanzando en la utilización de diferentes fuentes de suministro, en la optimización de la infraestructuras y en la modernización desde hace más de 40 años.

¿Es necesario el Trasvase Tajo-Segura?

Para nosotros el Trasvase Tajo-Segura supone una base fundamental sobre la que se sustenta el regadío del Levante; si partimos de que nunca hemos alcanzado el nivel de uso con el que se diseñó inicialmente esa infraestructura y se llegaron a materializar las zonas regables a las que se destinaron esas aguas, vemos con mucho recelo cualquier artificio normativo que se quiera plantear para cercenar aún más los volúmenes que llegan a las zonas regables.

¿La desalación es una alternativa viable? ¿Qué otras alternativas hay?

La desalación siempre será una alternativa viable si forma parte de una mezcla de recursos. Ahora el tiempo parece pasar muy rápido pero no olvidemos que hace poco más de un año, la tarifa de suministro de agua desalada llegó a superar para las comunidades de regantes el coste de 1,30 euros. Esto se aleja del principio de sostenibilidad, que tenemos que tener presente que se fundamenta en tres ejes: social, ambiental y económica.

¿Hasta qué punto la riqueza del Mediterráneo depende del agua?

Eso se puede apreciar cuando ponemos encima de la mesa la aportación que desde la agricultura hacemos al PIB nacional. La industria agroalimentaria vinculada al agua del Trasvase Tajo-Segura aporta en su conjunto 3.013,1 millones de euros de PIB y 106.566 empleos, según informes disponibles.

¿Qué importancia le dan actualmente las grandes cadenas de supermercados a la procedencia del agua con la que se riegan las frutas y hortalizas? ¿Es la Región un ejemplo en cuanto a los protocolos que cumple en este sentido?

Estamos a diario sometidos a controles y auditorías de las grandes cadenas, que incluyen revisiones en materia de utilización del recurso agua. Ese es el nivel de calidad que tenemos, y el que las administraciones deben custodiar como un valor importantísimo para garantizar productos de primer nivel.

¿Ve necesario apostar por una huerta tan tecnológicamente innovadora como la que hay actualmente en la Región?

No podemos ver un horizonte que pase por retroceder en el avance tecnológico que tiene el sector. Hoy nuestra agricultura es una referencia a nivel internacional por tener el actual grado de tecnificación; mirad hacia atrás es sinceramente imposible.

Los agricultores han sido señalados como los culpables de contaminar la cuenca del Segura, ¿qué pueden hacer para tratar de cambiar la percepción de la sociedad?

No podemos igualar la agricultura de los últimos años con la que se hacía en las décadas de los años 80 y 90, porque es diametralmente distinta. Si somos capaces de entender eso y de que el sector tiene un nivel de responsabilidad elevado, la sociedad no haría esa pregunta.