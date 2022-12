Irá haciendo eses, con pocas frecuencias y con más paradas de las previstas, pero Murcia ya tiene AVE después de dos décadas anunciándolo y esta tarde todo eran risas y aplausos en la estación del Carmen; en concreto, en el sótano del edificio, por donde ahora llega el ferrocarril del siglo XXI.

Pese a que el escenario no invita a quedarse mucho tiempo (el gris hormigón viste lo que viste), ni el rey Felipe VI ni el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tuvieron a bien probar las escaleras mecánicas para salir a tomar el fresco. Decenas de personas esperaban fuera, algunas nostálgicas con pancartas de ‘No al muro’, con la ilusión de ver al monarca (no tanto al jefe del Ejecutivo, la verdad) para gritar el clásico ‘viva el rey’. Alguno echó un exabrupto cuando, al ver salir a periodistas e invitados, se dio cuenta de que el tren de vuelta ya se había ido. Desventajas de tenerlo soterrado, que no sabes si sigue ahí.

Con los jefes por allí pululando, las formas se guardaron bastante bien. Pero los socialistas no pudieron evitar soltarse la melena cuando el AVE salió de nuevo para Chamartín a las 17.45 horas.

El movimiento prosoterramiento les dio el empujón que necesitaban en 2019 para ganar las elecciones autonómicas y, con las encuestas de lado, exprimieron el momento todo lo que pudieron.

Ana Jiménez, la ‘abuela del soterramiento’, volvió a demostrar que el activismo puede ser una forma de vida y acudió con su andador, que no la abandona desde que estuvo hospitalizada con covid-19. Junto a ella, de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, que se emocionaba por momentos y aprovechó para explicarle al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cómo han sido sus treinta años de lucha para que el tren no llegue por arriba.

Buena parte de los alcaldes socialistas estuvieron allí, acompañando al secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, José Vélez, que destacó que «gracias al Gobierno de Sánchez hemos dejado de ser una isla para ser una península conectada al resto del país».

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, subrayó que la llegada de la Alta Velocidad va a «repercutir en mayor bienestar» para todos y no se olvidó de que aún faltan 4 kilómetros por soterrar hasta Nonduermas, unas obras que siguen en marcha. «Pero ahí no queda todo», avanzó. «Seguimos trabajando por la conexión del tranvía de norte a sur. Esperamos que antes de Reyes tengamos nuevas noticias reconfortantes. Estamos en conversaciones con la ministra para conseguir que el Gobierno de España financie un porcentaje importante de las obras».

«De momento, tenemos este», afirmaba el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que reconocía que «era partidario del trazado convencional». Como todos, seguramente.

Ausencia de la alcaldesa de Cartagena

En cualquier fiesta que se precie son más comentadas las ausencias que las presencias. Y ayer, quien no estuvo fue la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. «Me alegro de que el AVE llegue a la Región, pero lo celebraré cuando llegue a Cartagena», reconocía a La Opinión, indicando que el próximo 18 de enero se celebrará una nueva reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad.

«Espero que salgan decisiones definitivas sobre el proyecto, los plazos y la inversión». Indicó que quiere «el modelo que traiga la alta velocidad en el plazo de tiempo más corto porque cada día que pasamos sin AVE perdemos competitividad y oportunidades».