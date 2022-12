VOX ha anunciando en rueda de prensa que no acudirá a inauguración del AVE prevista para hoy a la que acudirá Pedro Sánchez. “Desde VOX no tenemos nada que celebrar. Se trata de un AVE que llega con muchísimos años de retraso. El PP y el PSOE hicieron una pinza nefasta para que circule por Alicante y no por donde tiene que ir, Albacete”, así de contundente se ha mostrado el presidente provincial José Ángel Antelo, quien ha estado acompañado por los ediles del GM VOX en el Ayuntamiento de Murcia, José J. Palma e Inmaculada Ortega.

El líder de VOX ha especificado que desde el partido se pide que el AVE “tenga salida directa por Albacete y, mientras tanto, se debe poner en marcha el tren que había antes, el Alvia, para dar así opción a todos los habitantes de la Región y vertebrar la misma a través de sus conexiones ferroviarias”. Respecto a la promoción económica que Adif ha hecho de la venta de los billetes, 30.000 por 19 euros, desde VOX se asevera que, una vez agotada, “viajar en AVE va a tener un precio prohibitivo para las clases trabajadoras y muchos habitantes se verán obligados a tomar otras alternativas”. El primer AVE a Murcia sale desde Madrid Para Vox, es "inaceptable" que desde Murcia se tarde más tiempo en ir a Madrid en AVE que desde otros trayectos más lejanos, como Barcelona. “No queremos que el AVE llegue a Murcia marcha atrás, sin contar con lo que está sucediendo en Cartagena donde las infraestructuras ferroviarias son peores que las de hace 20 años. A día de hoy se desconoce cómo va a llegar el AVE a nuestra capital marítima y turística, según nuestros técnicos no será antes de 5 años y esto es inadmisible”. Marineras y mojama en el menú inaugural del AVE Madrid-Murcia Rechazo a Pedro Sánchez y apoyo a la Corona Asimismo, José Ángel Antelo ha explicado la negativa del partido a acudir a la inauguración del AVE con Pedro Sánchez, a quien ha definido como “una persona que está dando un golpe contra las instituciones y que está pactando con todos aquellos con los que dijo que no lo haría: sedicionistas, golpistas y terroristas. Es más, los delincuentes, por desgracia, son en España los que elaboran las leyes, lo estamos viendo con los delitos de sedición y de malversación y ahora se pretende tomar el control del Tribuna Constitucional”. Antelo ha afirmado que Sánchez “está usando la democracia para dar un golpe contra la democracia y ningún presidente autonómico debe ir a recibirlo si de verdad defiende la Región de Murcia y el interés de todos, que es España”, aludiendo a López Miras. Desde VOX, además, se pide disculpas a la Corona y a la Casa Real. “Tenemos un gran respeto hacia nuestra Monarquía parlamentaria que es la garante de la unidad nacional pero no podemos de ninguna manera blanquear el castigo sistemático que está haciendo Pedro Sánchez a esta Región y sobre todo la situación tan trágica que está viviendo a día de hoy España con un señor que está vulnerando todas las líneas, liquidando la separación de poderes y troceando nuestra nación”, ha concluido el presidente de VOX Murcia.