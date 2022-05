Los psicólogos insisten en que un aborto "es una experiencia traumática, sea a la edad que sea"

La nueva ley del aborto, cuyo borrador irá el próximo martes al Consejo de Ministros, vuelve a plantear que las chicas menores de edad (en concreto las de 16 y 17 años) no necesiten el consentimiento de sus padres para la interrupción del embarazo. Esta medida ya se puso en marcha con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en 2015 fue modificada por el equipo de Mariano Rajoy.

La ministra Irene Montero quiere recuperar esta opción, que no tiene el respaldo unánime de los profesionales, quienes están divididos en que se pueda poner edad a la madurez mental para una cuestión tan trascendental en la vida de una mujer.

La psicóloga murciana Nancy Rodríguez aclara que «todo depende de cada caso», pero reconoce que cualquier interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «supone una experiencia traumática, sea a la edad que sea, ya que implica una pérdida y es algo difícil de digerir para la persona implicada».

Esta especialista no entra a valorar si el consentimiento de los padres debe ser necesario o no, pero sostiene que «haya o no consentimiento paterno, es fundamental que en estos casos se cuente con el apoyo de alguien cercano, ya sea familiar o el entorno social».

La psicóloga clínica del Hospital Virgen de la Arrixaca Rosa María Espinosa explica que la madurez psicológica a esas edades es muy distinta en cada caso, ya que «el cerebro no madura por igual en todas las personas».

«Hay quienes tienen la toma de decisiones, que corresponde con las funciones ejecutivas, muy madura, pero también hay quien no la tienen ni con 16 ni con 40 años». Por este motivo considera que sería necesario hacer una valoración previa de cada caso para conocer su personalidad y ver si se trata de una persona madura o impulsiva. «No se puede tratar a todos por igual porque la madurez cerebral depende de cada persona», afirma Espinosa.

En este caso, la psicóloga Nancy Rodríguez plantea que si a ella le llegara una adolescente en esta situación a la consulta «siempre le recomendaría que lo compartiera con sus padres, aunque también depende del entorno en el que viva» e insiste en que se trata de «una experiencia difícil de gestionar y aún más para un adolescente, ya que es algo que nunca se olvida».

Aunque apunta que tampoco se puede decir que una adolescente de 16 años no esté preparada para afrontar una interrupción del embarazo.