Accem busca pisos de alquiler para acoger a familias ucranianas

650 ucranianos huidos de la guerra ya están en la Región de Murcia, informaron el miércoles desde la Delegación del Gobierno. De ellas, 136 han pedido acogida de emergencia, aunque el número es mucho mayor porque van contactando con sus redes familiares, señalaba este jueves la vicepresidenta del Ejecutivo murciano, Isabel Franco. Con una guerra que no cesa, el número de refugiados no va a dejar de aumentar y Accem, ONG designada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para gestionar este proceso, reconocía este jueves a esta Redacción que está buscando pisos de alquiler para poder acoger a los que huyen de la guerra y llegan a la Región.

Muchos de los refugiados que llegan a la Región se quedan en la calle porque "falla la red familiar"

«Buscamos viviendas de alquiler desde hace tiempo, familias ucranianas están viniendo desde 2015 —un año después de que Rusia se anexionara Crimea—», explica el responsable territorial de Accem, Mohammed Kebaili. Muchos de los refugiados que solicitan la acogida de emergencia son enviados a los hoteles con los que esta organización ha firmado convenios de colaboración, cuatro en Cartagena y cinco en Murcia. Las plazas de Accem «están al 100% de ocupación» desde hace tiempo.

Sin embargo, un hotel no es el destino definitivo que necesitan los huidos de la guerra mientras que no puedan volver a su país. «Necesitan volver a la rutina y eso es algo que no se consigue con una convivencia comunitaria, sino con su propio espacio, con intimidad», señala Kebaili.

En Accem agradecen los gestos de ofrecimiento que se han visto en la Región, pero «no llegan ofertas reales de pisos».

¿Qué puedo hacer si tengo una vivienda disponible? Si algún ciudadano tiene en la Región una vivienda disponible en alquiler y le gustaría ofrecerla a Accem para la acogida de refugiados procedentes de Ucrania tan solo tiene que ponerse en contacto con la ONG en los números de teléfono de sus sedes de Murcia (968 268 427 / 968 977 945) o de Cartagena (968 515 356). También se puede enviar un correo electrónico a murcia@accem.es o cartagena@accem.es. Desde Accem aseguran que la cesión se haría siempre «bajo un marco jurídico»; es decir, firmando un contrato de alquiler o de cesión para poder dar protección a las familias.

No hay un padrón real

Desde esta ONG hacen un llamamiento a todos los ucranianos y españoles que estén acogiendo ya a refugiados que hayan escapado de la invasión rusa y se encuentren en la Región de Murcia para que «vayan a empadronarlos» porque necesitan un «censo real de personas» para que estas puedan tener acceso a las ayudas estatales.

No solo los refugiados son susceptibles de percibir ayudas por su situación, sino que las personas que las acogen, si no informan de que tienen personas a su cargo, perderán también la posibilidad de recibir una contraprestación. Quienes lleguen de Ucrania deberán dirigirse a la Brigada Provincial de Extranjería en Sangonera la Verde para que les tomen las huellas y comenzar los trámites. Posteriormente, serán citados en la Oficina de Extranjería en el Cabezo Cortado de Murcia, donde se les comunicará la finalización del proceso.

El hotel debe ser temporal: "Necesitan volver a la rutina, eso no se consigue con una convivencia comunitaria"

En Accem trabajan en estos momentos en que «nadie se quede durmiendo en la calle». Por desgracia, ya se han dado casos de ucranianos que han llegado a la Región y se han encontrado con que «su conocido no eran tan conocido», es decir, que «falla la red familiar». Como recuerda Kebaili, en más de una ocasión han visto casos de «gente que da su teléfono y luego se echa para atrás».