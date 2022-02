Las reivindicaciones del campo se ponen a prueba mañana miércoles en las calles de Murcia ante una manifestación que por lo pronto se espera que sea histórica. Las experiencias previstas llevan a pensar a ello pero las reflexiones se han dado y mucho en los últimos meses y más con la pandemia. ¿Entiende la sociedad murciana las protestas del campo? En un acto solidario de las tres principales organizaciones agrarias Coag, Asaja y Upa, el presidente de esta última reclamó algo a su parecer muy básico: los agricultores deben «recuperar el prestigio» que tenían hace tiempo dentro de la sociedad.

Las movilizaciones que llevaron a cabo en febrero de 2020 terminó con la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero se preguntan si ahora los ciudadanos, aquellos alejados del campo, saben qué están pagando por las materias primas que necesitan para producir o qué pasa con el agua en este rincón de España. Los propios regantes, a través del Sindicato Central de Regantes, han alertado en el último año de un apagón en el interés social por conocer las demandas hídricas y los problemas derivados del Trasvase y el Tajo.

A 24 horas de la gran manifestación, las principales organizaciones agrarias recogieron ayer el apoyo de la Mesa del Agua y sacaron músculo con el apoyo de patronales agrarias, asociaciones de exportaciones o regantes. En las calles de Murcia habrá mañana 350 tractores y miles de agricultores y ganaderos que protestarán ante la grave situación del campo murciano por la subida de costes, la planificación hidrológica del Tajo, el precio del agua desalada, los precios en origen y la competencia desleal de terceros países.

La marcha, que cuenta con la autorización de la delegación del Gobierno, incluye varias columnas de tractores procedentes de todas las comarcas de la Región de Murcia, y que confluirán en el recinto ferial de La Fica, desde donde partirán en caravana para unirse a la cabecera de la protesta. Desde las organizaciones convocantes, el presidente regional de Coag-IR, José Miguel Marín, ha enfatizado en que el «problema» del sector «será de toda la sociedad» si no se revierten las «amenazas» sobre el campo y las administraciones públicas no toman medidas. La protesta va dirigida tanto al Ejecutivo central como regional y desde las organizaciones piden no politizar la manifestación.

Por su parte, su homólogo de Asaja, Alfonso Gálvez, ha enfocado sus críticas hacia el Gobierno central, que, en su opinión, está «muy alejado» de la realidad del sector agropecuario, que tiene problemas en el suministro de agua, el aumento de los costes, el precio en origen, la competencia «desleal» de terceros países y la «mala» nueva Política Agraria Común. Todos los participantes han hecho un llamamiento a la sociedad en general y a las industrias afines al sector para que se sumen a la manifestación porque, según han coincidido, los problemas de sector primario afectan en última instancia al tejido económico de toda la comunidad. Las comunidades de regantes no distribuirán agua mañana y el sector está llamado a un paro general para mostrar su fuerza en la capital. El próximo 20 de febrero harán lo propio en Madrid.

Garantías al sector

El Gobierno regional, por su parte, exigió ayer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas urgentes para proteger a los agricultores y ganaderos, «ante los numerosos retos a los que se deben enfrentar día a día y que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad agraria en la Región de Murcia y en España».

Así se lo trasladó al ministro Luis Planas el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.

Luengo manifestó al Gobierno de España la necesidad de adoptar nuevos acuerdos y controles a la entrada de productos de terceros países, ya que, según ha dicho, «no se juega con las mismas cartas y no se puede seguir tolerando la entrada de productos de fuera que no cuentan con las garantías y exigencias que sí se aplican a los agricultores o ganaderos del país».

Junto a ello, el consejero ha trasladado su «preocupación» ante la caída de los precios de venta en los mercados, «una situación a todas luces insostenible e injusta, que no reconoce la labor de los agricultores y ganaderos y que no les permite cubrir los altos costes a los que tienen que hacer frente, que cada vez son más elevados como consecuencia de los insostenibles precios de la electricidad, los carburantes o las materias primas», denunció.