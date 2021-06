"Voy a luchar por mi honor y por mi nombre", decía a este periódico hace apenas diez días. Alberto Castillo ha sido expulsado de Ciudadanos, asegura el propio partido naranja en la Región, aunque el diputado afectado indica que aún no se le ha notificado que le hayan echado. “Permitió el secuestro de nuestro grupo parlamentario, se convierte en el primer presidente tránsfuga de un parlamento autonómico”, detallan desde la formación, que subraya que “la Región merece un gobierno legítimo, no comprado por el PP”.

Castillo no votó a favor de la moción de censura que Martínez Vidal y Conesa le presentaron a López Miras, sino que se abstuvo. En la votación, Francisco Álvarez, Isabel Franco y Valle Miguélez no apoyaron tampoco la moción y esta no salió adelante. Ahí, no obstante, no lo echaron, aunque se le abrió un expediente porque volvió a abstenerse cuando los diputados naranjas se reunieron para decidir el futuro del grupo parlamentario.

Aunque lo han echado del partido, Castillo, antaño director de Programas e Informativos de Radio Murcia, seguirá siendo presidente de la Asamblea. Él ya tenía asumido que, en cuanto al partido, estaba más fuera que dentro, admitió a este diario a finales de mayo. La Comisión de Garantías de Cs ya ha tomado su decisión: expulsado, según Cs en la Región, aunque Castillo incide en que la citada comisión a él no le ha dicho nada. "No me voy a conformar si la justicia del partido no es la que yo espero", adelantaba a este periódico hace unos días.

Ciudadanos en la Región escribía hoy mismo en sus redes que el periodista "se suma a los tránsfugas Franco, Miguélez y Álvarez, al servicio del Gobierno comprado de López Miras, paralizando la comisión de investigación del 'vacunagate' y la Ley de Transparencia y lucha contra la corrupción".

"Que la Región de Murcia sea conocida por contar con el primer presidente tránsfuga de la historia de un Parlamento autonómico es una vergüenza y un descrédito para nuestras Instituciones", opina la coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, que sostiene que, al ocupar el cargo que aún conserva en la Asamblea, "el señor Castillo no fue votado por sus méritos profesionales, sino por representar a unas siglas y un ideario político de un partido regenerador y de centro".

A juicio de Martínez Vidal, "las instituciones de nuestra Región están corrompidas y no representan la voluntad que los murcianos expresamos en las urnas. Si este señor tuviera decencia, debería dejar su acta y afiliarse al PP, ya que no representa el proyecto político de centro y liberal de Ciudadanos".