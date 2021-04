Los alumnos de las etapas de Educación Infantil y Primaria regresarán a las aulas el próximo 29 de abril y 6 de mayo respectivamente. La comisión mixta formada por la Consejería de Salud y la de Educación ha determinado que se dan las condiciones epidemiológicas adecuadas para que los estudiantes que hasta ahora faltaban a clase un día por semana para reducir el aforo de las aulas puedan volver por completo a los colegios. La decisión se ha tomado de forma oficial en una reunión que han mantenido en la tarde de este lunes.

En los próximos días se publicará una Orden que establecerá las medidas para asegurar que la vuelta a la presencialidad integral se desarrolla en las máximas condiciones de seguridad. Esta información se trasladará con antelación suficiente a los equipos directivos de los centros y las familias. La Comisión Mixta considera que la situación sanitaria de nuestra Comunidad permite que se retome la actividad lectiva íntegramente presencial en Infantil y Primaria, dada su baja tasa de incidencia actual, y que resulta mínima en los centros educativos. La presencialidad total de estas etapas va a facilitar la conciliación de las familias que han realizado un gran esfuerzo durante estos meses y demostrado una gran responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, se ha tenido en cuenta que se ha alcanzado la vacunación con la primera dosis de la totalidad de la plantilla docente y se ha avanzado en la vacunación de los grupos más sensibles de la población. Otro de los factores valorados ha sido el de la mayor posibilidad de ventilación natural en las aulas con la subida de las temperaturas, propia de esta época del año en la Región de Murcia.

La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, señaló que “los centros educativos se cuentan entre los espacios más seguros, gracias a la experiencia acumulada y a la eficacia de los Planes de Contingencia aplicados”. Campuzano destacó, además, que “gracias a la profesionalidad de los docentes y de los equipos directivos, así como la responsabilidad de alumnado y familias, se ha conseguido que el número de aulas confinadas en la Región de Murcia no alcance el 1 por ciento, una incidencia menor que la media del resto de España”.

El Gobierno regional defiende que "el objetivo es la presencialidad integral, priorizando siempre la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa, para brindar las máximas garantías pedagógicas en la formación de los alumnos". En fechas recientes se procedió a reinstaurar la presencialidad en 2º de Bachillerato, un curso sumamente sensible por afrontar la EBAU.

El plan de regreso de todos los alumnos de Infantil y Primaria para mayo, que mantenía desde el inicio de curso clases telemáticas para el 20% del alumnado de cada clase todos los días, fue rechazado por la consejera Mabel Campuzano nada más llegar a la Consejería de Educación. El Gobierno regional no movió ficha por garantizar dicho plan anunciado en febrero y dejaron carta blanca en esta decisión a la diputada expulsada de Vox.

Los directores de Primaria e Infantil aplauden la medida pero quieren ver qué medidas tienen que implementar para poder garantizar la presencialidad en Murcia total. Apuntan desde los colegios que la mayoría no disponen del espacio suficiente para acoger a todos si se sigue manteniendo la distancia de seguridad de metro y medio, por lo que entienden que esta medida debe "relajarse", y como argumento que la apuntalaría es la buena situación epidemiológica que se registra en los centros estos días, con escasos profesores y alumnos en cuarentena. Preocupa en la comunidad educativa la falta de inversión que puede ir en paralelo a este anuncio de la consejera, sumado a que puede que no haya una baja de la ratio en las aulas como llevan pidiendo desde el inicio de curso, y no una recorte en el aforo como defiende Educación.