Un auténtico baño de masas en una Plaza Belluga en la que prácticamente no cabía nadie más. Al grito de ‘presidente, presidente’ fue recibido ayer Santiago Abascal, presidente de Vox, por centenares de personas en la Plaza de la Catedral de Murcia.

El acto solo estaba programado en un principio para los medios de comunicación un día después de la moción de censura interpuesta por Ciudadanos y PSOE para echar al Gobierno regional de López Miras de San Esteban, pero minutos antes de la llegada de Abascal la Plaza Belluga ya se encontraba totalmente abarrotada.

Los simpatizantes que llenaron la plaza no guardaron la distancia de seguridad que corresponde por la pandemia de coronavirus. Antes de comenzar su discurso, el líder de la formación conservadora pidió a todos los asistentes que cumpliesen las medidas de seguridad y de prevención para evitar contagios de coronavirus, algo que, dada la masiva afluencia al acto, no se podía llevar a cabo.

Abascal hizo un llamamiento a la sociedad murciana a que «salga a las calles para exigir que no se cometa la traición» tras conocerse que Ana Martínez Vidal, coordinadora regional de Ciudadanos, socio de gobierno del PP de Miras hasta el martes por la noche, pactó con el PSOE para presentar una moción de censura contra el Ejecutivo murciano y gobernar en coalición. En este sentido, denunció el «atropello y robo que se quiere cometer» contra la sociedad murciana: «Murcia es el lugar más importante de España en estos momentos, pero está a punto de ser sometida por la traición y a la alocada carrera para ver quién pacta antes con Sánchez e Iglesias», aseguró el líder conservador.

Asimismo, señaló que «votar hoy a Ciudadanos es votar a PSOE y Podemos», formaciones que han conformado «el peor gobierno que ha habido en España en mucho tiempo».

Muchos de los asistentes, cada vez más exaltados, comenzaron a lanzar proclamas como ‘Sánchez vete ya’ o ‘Traidores’. El líder de Vox lamentó la «irresponsabilidad» del PP al no hacer caso de las recomendaciones de Abascal por no convocar elecciones en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna con Ciudadanos: «Les advertimos de la capacidad de traición de Cs». Para Abascal, «no es legítimo mentir a la gente», ya que si no se evita la «traición de Cs, esta Región leal a España caerá en brazos del socialismo corrompido y el comunismo».

También proclamó que Murcia «quiere el fin de las leyes totalitarias de la izquierda, que los padres puedan elegir con libertad la educación para sus hijos, un Plan Hidrológico Nacional y unos representantes que digan lo mismo en una comunidad u otra». Asimismo, en palabras del líder del Vox, la Región merece que no se criminalice al sector agrario y que se cumpla «la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales que han destruido la convivencia en nuestras calles y pueblos», palabras que levantaron los aplausos de los simpatizantes del partido. ‘No queremos violaciones’ o ‘Más seguridad’, entre otras proclamas, resonaron en la Plaza Belluga mientras ondeaban las banderas con la enseña nacional.

Aseguró que trabajará «sin descanso» para que en la Comunidad no haya un parlamento de «corruptos, desleales y tránsfugas». «Lucharemos por liderar Murcia y para que nunca más (PSOE y Ciudadanos) puedan recuperar el poder». Abascal se marchó de la céntrica plaza murciana al grito de ‘Viva Murcia, viva España’. Así, como si de una ‘procesión’ se tratase, centenares de personas acompañaron al líder del partido conservador en dirección a la Plaza de los Apóstoles de Murcia.

Abren un expediente sancionador por celebrar el acto multitudinario

El multitudinario acto de Vox celebrado ayer en plena pandemia, con centenares de personas sin respetar la distancia de seguridad, provocó que la Delegación del Gobierno decidiese ayer abrir un expediente sancionador contra la formación, además de levantar las críticas de ciudadanos, partidos políticos y de diversas asociaciones en un momento en el que en la Región solo están permitidas las reuniones sociales en espacios exteriores con un máximo de cuatro personas no convivientes.

En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras denunció que el acto de Abascal podría constituir «un delito de contra la salud pública». A juicio del sindicato, el evento fue «una falta de respeto total tanto por la ciudadanía en general como por los trabajadores» de los medios de comunicación y de la hostelería que se encontraban en Belluga.

Jordi Arce, secretario de Organización del PSRM, afirmó que es «una vergüenza» que el presidente de la Comunidad y el PP, López Miras, no dijesen «ni media» y permitiesen el acto «en plena pandemia» de covid. También el coordinador autonómico de Podemos en la Región y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, puso en redes el siguiente mensaje: «¿Cómo se explica que Vox pueda convocar un mitin de un día para otro en Murcia y que se permita que haya cientos de personas sin guardar las distancias de seguridad?.

Por último, desde la Marea Blanca, que tuvo que desconvocar el pasado 4 de marzo la concentración en defensa de los sanitarios en primera línea y de una sanidad pública en la Región ante la situación epidemiológica actual, aseguraron que «es intolerable» porque «incumple» la normativa y «menosprecia el trabajo de los sanitarios».