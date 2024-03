"Lleno técnico" en los hoteles de Cartagena por la Semana Santa y los eventos deportivos

La celebración de la Copa de España de Fútbol Sala coincidiendo con el inicio de la Semana Santa de la ciudad ha sido diferencial para el sector. Es la sensación que tienen los hoteleros de la ciudad que han colgado el cartel de «lleno técnico» en sus establecimiento a partir del Viernes de Dolores.

Y es que, según explica el presidente de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Agrup-Hotel), Alejandro Paredes, el próximo fin de semana, en el que se celebra la competición deportiva y arrancan las primeras procesiones de la Semana Santa cartagenera, los hoteles del municipio están al 100%. «Quedan algunas habitaciones contadas libres, pero podemos decir que estamos completos», señala el representante del sector. Unas cifras que en años pasados quedaban en un 60% aproximadamente contando sólo con el tirón turístico de la Semana Santa.

Paredes destaca que, además, este año ese «lleno técnico» se da tanto en los hoteles de la ciudad, que habitualmente sí que tienen una gran ocupación durante el primer fin de semana de las fiestas religiosas, como en otros establecimientos del municipio. «Es generalizado», destaca el presidente de Agrup-Hotel, quien añade que el siguiente fin de semana, donde tienen lugar los días festivos como Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección, la ocupación también es del 100%.

Sí a las viviendas vacacionales, si siguen las normas La irrupción de las viviendas vacacionales en el sector turístico ha provocado cierta intranquilidad entre los hoteleros. El presidente de Agrup-Hotel, Alejandro Paredes, afirma que el sector no está en contra de estas viviendas, «siempre y cuando cumplan con la normativa». «En caso contrario sería una clara competencia desleal», afirma el representante de los hoteleros, que reconoce que en algunas ocasiones, como los grandes eventos de la ciudad, este tipo de viviendas favorece que los visitantes encuentren alojamiento en la misma ciudad o en zonas cercanas. s.g.

Lo único libre que queda en los hoteles cartageneros se centra en los días laborables de la Semana Santa (lunes, martes y miércoles), aunque ahora mismo la ocupación también se encuentra en un 60%, lo que podría incrementarse con reservas de última hora.

Paredes reconoce que ante la llegada a la ciudad de grandes eventos, como el campeonato deportivo de fútbol sala, Semana Santa o festivales como La Mar de Músicas y el Rock Imperium provocan esta situación de «lleno técnico» en los hoteles cartageneros aunque matiza que la capacidad de habitaciones del municipio es suficiente para la suma de todo el año. Y es que, según el presidente de Agrup-Hotel los datos de ocupación anuales arrojan una media del 65%, lo que refleja que existen habitaciones suficientes para los visitantes.

Aún así, el representante del sector no descarta la necesidad de más plazas en el futuro, aunque las infraestructuras actuales no facilitan la llegada de turistas a la ciudad. «Mejorar las comunicaciones con otras provincias y hacer más fácil la llegada de ciudadanos de otras zonas podría aumentar la demanda, pero actualmente no es el caso», señala Paredes.