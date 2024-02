Cartagena pretende blindarse ante "los planes anexionistas del alcalde de Mazarrón"

El Partido Popular pedirá el próximo pleno pronunciamiento de los miembros de la corporación a favor de la unidad territorial de la Cartagena y en contra de las intenciones del alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, de anexionarse las localidades de Isla Plana y La Azohía, según ha informado alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo.

Arroyo considera que "no es admisible que un alcalde se meta en asuntos de otro municipio y me parece intolerable que nadie ponga en cuestión la unidad territorial de Cartagena y pretenda hacerse con un trozo de nuestro municipio. Desde luego, nosotros no lo vamos a consentir".

Durante la precampaña electoral del año pasado, Campillo ya había expresado su deseo de iniciar un proceso para reclamar estas dos localidades, generando reacciones adversas. La alcaldesa rechazó esas declaraciones y el portavoz de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez, llegó a calificarle como el 'Putin mazarronero'. Sin embargo, Campillo ha reiterado sus declaraciones y la reacción de MC ha sido unirse a Campillo para hacerlo líder de un nuevo movimiento político regional.

"Los concejales hemos sido elegidos para resolver los problemas de los cartageneros y mejorar Cartagena, no para ceder partes de ella a otros municipios", declara la moción. "La defensa de nuestra unidad territorial debe ser firme y unánime, rechazando cualquier injerencia externa".

La moción presentada enfatiza la necesidad de un rechazo categórico y unánime a cualquier intento de alterar los límites municipales y comprometer la integridad de Cartagena. Además, solicita una condena específica a las declaraciones del alcalde de Mazarrón sobre su deseo de anexión, instando a una relación entre municipios basada en la colaboración y el respeto mutuo.