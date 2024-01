Representantes de la formación política MC Cartagena visitaron la Cofradía de Pescadores, situada en el muelle de Santa Lucía, donde esta realiza sus labores de representación del sector pesquero en el ámbito territorial de la localidad. Jesús Giménez Gallo y Juan José López Escolar, portavoz y concejal respectivamente del grupo municipal de la formación cartagenista, fueron recibidos por el patrón mayor, Bartolomé Navarro, quien les trasladó sus principales inquietudes.

Para el edil de MC, Juan José López Escolar, «durante la visita realiza a la Cofradía hemos conocido de primera mano que esta se encuentra al día del pago con la Autoridad Portuaria de Cartagena, que es quien les cede el espacio, pero esta sin embargo no invierte en las necesarias mejoras y mantenimiento del espacio». Y añadió: «Hay muchas otras cofradías de pescadores en España que no están al día con la autoridad portuaria correspondiente, aunque en el caso de la de Cartagena eso no le sirve para recibir a cambio infraestructuras básicas, como un espacio techado que sirva de sombraje para que los trabajadores puedan arreglar allí las redes sin estar a pleno sol. Esto supondría una pequeña inversión para la Autoridad Portuaria y un gran alivio para el día a día de los trabajadores del mar».

El concejal señaló igualmente que «a esto hay que sumar que la cofradía está viviendo una situación complicada en el sector por las paradas, pues actualmente están 3,5 meses al año parados, con lo que ello conlleva». Según López Escolar, van a llevar «una moción al Pleno para instar al Gobierno local a que traslade a la Autoridad Portuaria de Cartagena estas reivindicaciones de la Cofradía de Pescadores, pues recordamos que en el consejo de esta hay dos representantes municipales».

MC Cartagena, en un comunicado de prensa, recordó que «apoya todo aquello que tenga que ver con este sector productivo y las artes menores de pesca, una tradición ancestral de padres a hijos hasta llegar al presente, así como todo aquello que tenga que ver con el desarrollo y con dar vida al muelle de Santa Lucía».