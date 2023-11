Líder de la oposición, Jesús Giménez Gallo (Cartagena, 1978) tomó las riendas de MC cuando José López dio un paso al lado tras la pasadas elecciones municipales.

¿Cómo valora el pacto entre PP y Vox?

Los primeros cuatro meses y medio de Gobierno han sido los peores cuatro meses de gestión que se han dado en Cartagena, pero por incomparecencia. Noelia Arroyo sabía que tendría que dar cabida a Vox en su Gobierno más pronto o más tarde. Se ha dedicado a mover peones durante un tiempo, pero sin hacer ninguna medida real de gestión. Ahora ha alcanzado un acuerdo y veremos, pero su proyecto conjunto de 70 medidas es absolutamente improvisado, que incluye escasa exigencia al Gobierno regional.

Uno de los motivos de ese pacto, según la alcaldesa, fue el bloqueo de MC...

Está bastante perdida. La situación de bloqueo no existe, lo que pasa es que Noelia Arroyo se ha tenido que tragar el sapo y, además, en este caso, como es verde, se puede entender bastante mejor.

En una entrevista en este medio la alcaldesa dijo que el único partido que no la había chantajeado había sido Vox...

Creo que no maneja bien el castellano, porque el único partido que públicamente la ha chantajeado, como ella dice, ha sido Vox, que le dijo que no le aprobaba las ordenanzas salvo que los metiera en el Gobierno. Y así fue. Nosotros ofrecimos nuestra colaboración en las ordenanzas fiscales sin pedir nada a cambio, porque evidentemente no queremos hacer un pacto con el PP. Queremos aportar soluciones a los cartageneros y ella huyó de eso. El bloqueo está solo en su mente.

Les acusó de intentar pactar con Vox y ellos no quisieron...

Es público lo que sucedió. Antes de la investidura, en los contactos que tuvimos con otras formaciones, Vox nos ofreció sus votos, sin acuerdo de Gobierno. Nos prestaban sus votos porque consideraban que era mejor opción una alcaldía de MC que una del PP en ese momento. Y fue el PSOE el que no consideró oportuno apoyar esa cuestión.

MC es la segunda fuerza en número de votos, pero ¿se siente diana del resto de partidos?

Somos conscientes de que somos la única alternativa que hay a un Gobierno del PP. Y eso, lógicamente, provoca una polarización. Todo lo que hace el PP está pensado más en hacer oposición a la oposición de MC que en gestionar y gobernar. Nos sentimos absolutamente el centro del debate porque todo lo que hace el Gobierno es en función de las propuestas que hace MC o en función de intentar silenciar nuestra labor. Estamos convencidos de que quien marca la agenda política de Cartagena es MC.

Si tuviera la alcaldía, ¿qué asuntos serían clave?

Vamos con retraso en cuestiones esenciales y que tienen que ver con la gestión, como es la cesión de la parcela para el centro de formación de la FREMM en Los Camachos. Luego, evidentemente, tenemos que trabajar de verdad en obtener de las Administraciones superiores la inversión y el gasto que corresponde realmente a los cartageneros. Tenemos el ejemplo del Anfiteatro, que ya debería ser una realidad. También la ZAL de Los Camachos a la que seguimos esperando mientras la de Murcia avanza. El plan general es esencial para el desarrollo del municipio y no podemos olvidar la descontaminación de todos los terrenos de El Hondón, Zinsa y Peñarroya; o el control de las grandes concesionarias también es vital porque nos cuesta muchísimo dinero. Y, obviamente, no podemos renunciar y nunca lo haremos a la restitución de la Provincia.

«Estamos fuertes pese a la salida de José López»

El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, habla sin tapujos de la salida de José López del partido y del futuro inmediato de la formación.

¿Cree que la salida de José López ha podido dañar la imagen del partido?

No, no creo que la imagen del partido esté dañada, ni mucho menos. Yo creo que está reforzada. Es lo que recibimos y nos transmite la sociedad. Un reconocimiento a la labor que se está realizando por la nueva ejecutiva y por nuestro grupo municipal. Estamos en una época de madurez del proyecto y eso está permitiendo una mayor apertura a la sociedad, si cabe. No hablo solo del trato particular y a pie de calle que lo hemos tenido siempre, sino también una apertura a todas las instituciones, a todas las plataformas. Y luego, por otro lado, también nos permite un periodo de alianzas, como no lo hemos tenido antes. Estamos trabajando en una alianza a nivel regional fuerte y otra nacional que, poco a poco, se van desarrollando. Nuestro proyecto es colectivo y tiene espacio para todas aquellas personas cartageneristas que tengan ideas y ganas de aportar al municipio. Estamos consiguiendo que todo el mundo sepa que MC es el brazo político del cartagenerismo y que el sector social se sienta representado por MC y pueda canalizar sus iniciativas y compartir proyectos con nosotros. Y ahora es más necesario que nunca, con la alianza entre PP y Vox en Cartagena y en la Región.

¿No percibe cierto desencanto entre sus simpatizantes?

No sé si existe ese desencanto. Las expectativas muchas veces son difíciles de gestionar. MC es un partido que debe y está hecho para gobernar, y el hecho de no hacerlo nos pone en una situación que no es la que deseamos ni la que queremos. Eso ha podido provocar en algunas personas evidentemente cierto desencanto. Pero realmente, a efectos del grupo municipal, estamos convencidos de que podemos liderar Cartagena desde la oposición y, como proyecto, MC está fuerte. Estamos trabajando como nunca y estamos convencidos de que este periodo es percibido por los cartageneros como satisfactorio.