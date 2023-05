Cartagenera, ecofeminista, integradora y educadora social, Lorena Lorca Sánchez, tras años militando en Más Cartagena, “con ilusión y esperanza”, ha decidido dar un paso al frente y ser la candidata a la Alcaldía de Cartagena por parte del partido, en coalición con Verdes Equo. Lo hace “con la convicción de hacer política útil y asumiendo la responsabilidad de contribuir a construir la herramienta de cambio que necesitamos, para conseguir que esta Región sea más verde, feminista y libre”.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a estas elecciones?

Desde Más Cartagena-Verdes Equo somos conscientes de que no lo tenemos fácil, pero estamos muy orgullosas de dónde hemos llegado y hacia dónde queremos ir. Somos valientes y nos presentamos a estas elecciones municipales, con el objetivo de mejorar la vida de la gente, con la convicción de hacer política útil, de defender lo que de verdad importa. Llevamos meses haciendo un trabajo de ‘campo’, para dar a conocer el partido e intentar llegar a todos los rincones posibles.

De llegar a conseguir algún concejal ¿estaría dispuesto su partido a pactar para estar en el Gobierno?

Evidentemente, estamos abiertos a pactar con aquellos partidos que reconozcan y respeten la pluralidad de cada organización y que trabajen a favor de propuestas políticas progresistas, verdes y de obediencia regional. Es decir, que se conforme unas reglas de juego democráticas y representativas.

¿A qué partidos le abre la puerta?

A formaciones políticas progresistas, que pongan su trabajo y esfuerzo, al servicio de la gente. Que trabajen para la mayoría de los cartageneros/as. Nuestros principios se basan en la justicia social, el feminismo, la defensa de una Cartagena plural y, por supuesto, la lucha por el medio ambiente. Todos aquellos partidos que apuesten por estas cuestiones, no tendrán problema en dialogar con nosotras y en llegar a acuerdos.

¿Cuáles descarta?

Cualquier partido anticonstitucional, xenófobo, antidemocrático y machista. Somos conscientes del auge que está teniendo la extrema derecha en este municipio y como sus mensajes de odio ponen en riesgo muchos de los avances sociales que tanto nos ha costado conseguir en estos años. No hay que cerrarse en el 'qué miedo, que vienen'. No basta porque el miedo no moviliza tanto como la ilusión y eso es lo que queremos transmitir nosotras, ilusión y esperanza en que es posible cambiar y mejorar las cosas para Cartagena.

¿En qué estado deja la ciudad el actual Gobierno?

El gobierno del PP debería llevar como lema esta campaña: promesas incumplidas, como la llegada de la Alta Velocidad, la infrafinanciación autonómica, el "agua para todos" y la recuperación del Mar Menor. Promesas para rascar votos y que no llevan a ninguna parte. A nuestro parecer, no se puede presumir de querer bajar impuestos y al mismo tiempo, reclamar más dinero al Estado. El PP no ha mirado por la mayoría social, sino que ha hecho lo que se le da mejor hacer, enriquecer a los suyos, a costa del resto de cartageneros/as. Consecuencia de ello, tenemos una Cartagena sucia, que vive, desde hace demasiado tiempo, bajo la sombra del abandono, la corrupción, el desmantelamiento de los servicios públicos y la destrucción de sus espacios naturales.

¿Qué plantea su partido para ponerle solución?

Queremos empezar por lo que más le preocupa a la mayoría, y para eso durante estos meses desde Más Cartagena-Verdes Equo, nos hemos reunido con colectivos sociales, asociaciones de vecinos, etc. para escuchar las demandas de estos. Sabemos que otra manera de hacer política es posible y es algo tan sencillo como poner a las personas en el centro de las políticas públicas, que cuide de la Salud Mental, que garantice unos servicios públicos de calidad y que sea sinónimo de igualdad, justicia social y oportunidades para la gente joven.

¿Cuáles son las bases del partido?

Somos una plataforma política regionalista, que queremos mejorar la vida y el futuro de nuestros ciudadanos/as, que queremos hablar de la financiación autonómica y las necesidades de cambio en nuestra Región, especialmente en materia energética y medioambiental. Queremos recomponer un proyecto democrático de Región para el que no pedimos pedigrí ni carnets. El voto le pertenece a la gente.

¿Me podría desgranar alguno de los proyectos de su programa?

Apostamos por una política municipal basada en tres principios; la democracia, la igualdad y la defensa del medio ambiente. Nuestras principales propuestas giran en torno a proteger y recuperar el Mar Menor, crear un Plan Municipal de Vivienda Digna, un Plan Integral de Salud Mental y un Plan de Memoria Histórica y Empleo verde. Queremos desarrollar “Cartagena Central”, dejando el centro urbano libre de vehículos contaminantes, con espacios amables y verdes y cuidando el comercio de proximidad. Por otro lado, impulsaremos el ocio para gente joven más allá del consumo. Otra cuestión que nos preocupa, es controlar la gestión del servicio de limpieza y basura del municipio, porque el Ayuntamiento no está ejerciendo su labor de diligencia en esta cuestión.

Hábleme del equipo del que sea rodeado para la candidatura.

Esta es una candidatura formada por personas valientes que han decidido dar un paso al frente, con ilusión y esperanza. Personas diversas e implicadas con los movimientos sociales; maestras, libreros, funcionarias, amas de casa, pensionistas, estudiantes, etc. Personas que queremos una Cartagena más verde, más amable y más implicada con los problemas de nuestros vecinos y vecinas.

¿Qué cualidades destacaría de usted como candidata?

Decidí dar un paso adelante y presentarme como candidata a la Alcaldía, porque quiero intentar mejorar la vida de los cartageneros/as y porque estoy enamorada de esta tierra. Conozco de primera mano los problemas y necesidades que tienen los ciudadanos/as de Cartagena, ya que he trabajado en distintas entidades sociales, con diversos colectivos, defendiendo los derechos fundamentales, la atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Estoy convencida que se puede hacer política útil y asumiendo la responsabilidad de contribuir a construir la herramienta de cambio que necesitamos, para conseguir que esta Región sea más verde, feminista y libre.