Tres heridos tras el choque frontal de un coche contra un autobús en Cartagena

Los Servicios de Emergencia han atendido esta tarde a tres personas heridas al chocar frontalmente un vehículo y un autobús en la avenida Don Pedro Sánchez Meca de Cartagena, informa el 112.

Sobre las 17.34 horas de esta tarde el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de uno de los ocupantes del autobús alertando de que habían colisionado frontalmente con un vehículo y a consecuencia del impacto una persona había quedado atrapada y malherida, y otras dos personas tenían heridas de diversa consideración.

Personal sanitario de una Unidad Móvil en el lugar ha solicitado la presencia de la Policía Local y de bomberos.

Un afectado, del que no ha trascendido más datos, ha sido atendido in situ y una mujer de 25 años, herida de levedad, ha sido trasladada en una ambulancia no asistencial al hospital de Santa Lucía de Cartagena.

Tras la excarcelación por parte de los Bomberos y Protección Civil de Cartagena, los facultativos desplazados han estabilizado y trasladado al herido, un hombre de 54 años (policontusionado), al hospital de Santa Lucía.