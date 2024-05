El Cristo del Socorro de Cartagena devuelve las misas a la Catedral Vieja

El culto ha regresado a la catedral Santa María Mayor, conocida popularmente como la ‘Catedral Vieja’, gracias a la cofradía del Cristo del Socorro que celebró su misa de cumplimiento pascual en la capilla del Duque de Veragua tras su restauración hace un año.

Una homilía oficiada por el capellán de la hermandad cofrade, Lázaro Gomáriz, quien puso en valor el retorno del culto al templo, ya que «Cartagena fue por donde llegó la Luz del Evangelio a la península ibérica». «Nos podemos sentir muy orgullosos de continuar la tradición después de veinte siglos de existencia», dijo el párroco.

La misa también sirvió para recordar a Antonio García Miqueo, ‘El Lotero’, fallecido a principios de año. El hermano mayor de la Cofradía, Javier Pavía, al acabar la celebración, junto al presidente de la agrupación de Portapasos de la Piedad, José Jesús Guillén, descubrieron el hachote que portaba Antonio en el Vía Crucis de Viernes de Dolores, lo encendieron y fue bendecido, dando testimonio de la total entrega del popular personaje que estuvo vinculado tanto a la Cofradía como a la Agrupación.

Una vuelta al culto que acelera la promesa municipal de que el templo retomará su actividad religiosa tras su restauración, para la que, de momento, no hay fecha pese a que en 2022 se anunció un concurso de ideas para su restauración. De hecho, ese paso del Ayuntamiento se inició en febrero de este año para conseguir una propuesta que desarrolle el plan director de la Catedral aportado por el Obispado y que requiere cinco millones de euros para la reforma total del templo.

El plazo para la recepción de proyectos sigue abierto hasta el próximo jueves, aunque el procedimiento de adjudicación está de momento suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras una denuncia del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de edificación de la Región. Así, mientras que no se resuelva el recurso presentado, la reforma, para la que el Gobierno de la anterior legislatura anunció disponer de dos millones de euros a través del antiguo Ministerio de Fomento, seguirá paralizada.

No obstante, los planes de restauración del templo no convencen a todos. De hecho, la Plataforma Virgen de la Caridad, muy crítica con el estado de la Catedral, ha mostrado su rechazo al protocolo firmado por el Ayuntamiento, el Obispado y el Gobierno central para lograr la reforma del inmueble. El colectivo cree que el nuevo acuerdo cuenta con algunos detalles que lo hacen peor que el anterior, al no establecer plazos determinados y supeditar todo el proceso a la disponibilidad presupuestaria.

Mientras se soluciona todo el procedimiento para llevar a cabo la rehabilitación de la Catedral y su vuelta al culto, desde el Cristo del Socorro ya han dado el primero paso con la misa de cumplimiento pascual. También se ha conseguido que el templo abra los cuatro días al mes que impone la Ley de Patrimonio, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), aunque en ocasiones no se haya hecho con total transparencia, como ha criticado la Plataforma en incontables ocasiones.