La vicealcaldesa y candidata a la Alcaldía de Cartagena por Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, ha declarado que, tanto ella como Juan Pedro Torralba, presentarán su dimisión como miembros del Consejo de Administración de Lhicarsa.

“Estamos hartos de reclamar a la empresa que ponga fin a las nuevas irregularidades que ha señalado el Tribunal de Cuentas y consideramos que no podemos seguir siendo juez y parte. Por lo que presentamos nuestra dimisión”. Así lo ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido.

Castejón ha avanzado también que, a sólo tres años de la finalización del contrato de limpieza, el Ayuntamiento podrá asumir la posible indemnización derivada de la liquidación de la empresa. “Creemos que, después de haber intentado todo lo que estaba en nuestra mano para poner fin a las irregularidades y a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, la única solución que nos queda es la liquidación completa”.

“Entiendo que haya personas que se pregunten por qué ahora y no antes, pero el Ayuntamiento de Cartagena estaba atado de pies y manos con un contrato arcaico, abusivo y de muy larga duración que, en caso de rescindirlo, suponía un enorme varapalo para las arcas municipales”, ha asegurado.

La candidata ha recordado que durante su mandato se intensificó la fiscalización a la compañía, llegando a interponer hasta tres sanciones económicas de cerca de 500.000 euros, 1,1 millones de euros y 26.000 euros, además de obligar a separar las instalaciones de Lhicarsa y las de FCC y forzando el cese, tanto del jefe de administración como del jefe de personal y del director técnico del contrato.

“Es cierto que la capacidad de decisión del Ayuntamiento en el Consejo de Administración se limita al 10%, pero también es verdad que he sido la única alcaldesa de Cartagena que ha hecho uso de ese 10% para controlar a la empresa”, ha afirmado la candidata.

Tal y como se desprende de sus declaraciones, a partir del momento en el que se liquide la Lhicarsa, "habrá que estudiar la mejor fórmula para afrontar el servicio de limpieza del municipio, sin que los trabajadores se vean afectados".

“Porque si tenemos algo claro es que lo que no funciona en Lhicarsa es la cúpula, no los trabajadores, que son grandes profesionales que quieren hacer su trabajo lo mejor posible y que se esfuerzan día a día por conseguirlo dentro de un sistema de gestión que no funciona y del que también son víctimas”, ha señalado la candidata.

“Pero lo que está muy claro es que la fórmula actual, sin apenas capacidad de fiscalización o penalización y con una duración de 30 años, ni es útil para la ciudadanía ni el Ayuntamiento la puede asumir”, ha concluido.