Los colectivos de movilidad sostenible no están conformes con cómo se está llevando a cabo la construcción de ciertas sendas ciclables, al mismo tiempo que demandan mayor celeridad en las obras y más vías que conecten el municipio. Es por ello que han solicitado al Ayuntamiento que convoque una Mesa de Movilidad «con carácter urgente» para denunciar, entre otros asuntos, la lentitud de las obras de los accesos a Navantia y al Faro de Navidad, así como el mal acabado de la misma o «la eternización» de las obras de acera y carril bici en la Avenida del Cantón.

Los colectivos dicen sentirse «defraudados» con cómo se están llevando los trabajos del carril bici que dará acceso a la empresa de Navantia, enmarcadas en el proyecto de Espacio Algameca, por la Senda de los Elefantes. Según denuncia Susana Otón del colectivo MoviliCt por tu Salud, «al no delimitar el carril construído en el márgen más próximo a la rambla de Benipila, temen que en cuanto llueva de forma torrencial, el agua arrasará con todo, llevándose por delante la escasa vegetación e inundando de lodo lo construído».

Una actuación fruto «del afán de anunciar e inaugurar nuevas obras por parte del Ayuntamiento, debido a la cercanía de las elecciones del año próximo», critica Otón. Pero, a su juicio, «tan importante como acometer proyectos, es que estos se realicen de forma adecuada para evitar el despilfarro del dinero público».

Los colectivos también aseguran que a pesar de haber solicitado en numerosas ocasiones el proyecto del Plan Rambla, para conocer la forma y plazos de las infraestructuras peatonales, ciclistas y de las zonas verdes, el Ayuntamiento no les ha facilitado el proyecto, aduciendo que no son ellos los constructores. «No entendemos cómo es posible que ante una obra de esa envergadura el Consistorio no tenga nada que decir y no preste la atención necesaria a esta nueva infraestructura, clave para la conexión del centro de la ciudad con la zona Noroeste del término municipal», comenta Eduardo Lucas Muñiz de la Asociación Bicue.

La vía de la Avenida del Cantón podría tardar años en estar concluida, según apuntan desde el Ayuntamiento

En esta línea, fuentes municipales han puntualizado a La Opinión que la parte de la acera y el carril bici que quedan por construir en la Avenida del Cantón, en la zona cercana barrio de la Concepción, es una una propiedad privada, de modo que corresponde, al promotor de la zona, el conocido Tomás Olivo. Por lo tanto, la culminación no será una realidad hasta que este vaya planificando y construyendo los bloques de viviendas que tiene proyectadas en la zona, un proceso que podría demorarse varios años, pues «no tiene la obligación de hacerlo de forma inmediata», subrayan las fuentes consultadas.

Por otro lado, los vecinos también denuncian que «a pesar del compromiso del ayuntamiento», la calle Juan Fernández sigue sin señalización vertical; en la Alameda de San Antón no se han señalizado los pasos de peatones comprometidos y el mantenimiento de los carriles bici más antiguos «brilla por su ausencia», lamenta José Ángel Vivancos Roman de la Asociación Vía Libre. «No podemos pretender que los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena dejen sus vehículos a motor, si desde el Consistorio no se ofrecen alternativas seguras y adecuadas para que opten por caminar o ir en bicicleta», alega.

Barrios y diputaciones

A juicio de estos colectivos, “la planificación sostenible de la movilidad debe estar acorde con los tiempos que corren y los compromisos de España en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático”; por ello consideran que es indispensable conectar mediante viales seguros, tanto para el peatón como para el ciclista, el centro urbano con los barrios cercanos y las diputaciones.

«En este sentido, apenas se ha avanzado nada, el carril bici que conecta con Los Dolores, es incompleto y continuamente se ve invadido por vehículos a motor, en la rotonda de acceso a este barrio. Por otro lado, los barrios del Noroeste, como San José Obrero y Canteras, siguen sin conexión continua y segura por acera o carril bici. Situación muy similar sufre la zona Este, en el que el proyecto de conexión mediante un bulevar ciclable entre Cartagena y La Unión (que pasaría por los barrios de Vista Alegre y Alumbres), parece olvidado en un cajón. Además infraestructuras como la vía Verde del Campo de Cartagena, se ve sometida a continuas invasiones, que dañan su trazado o lo interrumpen, como es el caso de los accesos al nuevo colegio de Educación Primaria de la Aljorra», asegura Paula Valdivieso Ferrandiz, de Madres por el Clima.