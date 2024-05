El UCAM Murcia CB ha sobrepasado esta temporada unos límites que nunca había explorado en sus casi cuarenta años de vida. Solo tres días después del subidón vivido en Valencia con la victoria en el tercer partido de cuartos de final, inicia una nueva batalla esta noche en Málaga contra el hasta el momento inexpugnable Unicaja (20:30 horas, Movistar Deportes). Pase lo que pase, el equipo que capitanea Sito Alonso ya ha hecho historia. Pero quiere convertirse en leyenda.

En una eliminatoria a cinco partidos que vivirá sus dos primeros capítulos en Málaga, el objetivo de los universitarios es traerse un triunfo del Martín Carpena. Y lo hace contra un rival frente al que han perdido los seis últimos enfrentamientos, cuatro esta temporada, y que se ha convertido en un «ogro», pero Sito Alonso prefiere «que sea un ogro el Unicaja y no otro equipo por mantener la categoría. Ellos están ofreciendo un nivel por encima de Real Madrid y de Barça esta temporada y nos hemos encontrado ya en dos semifinales. Me gustaría encontrármelos siempre aunque no hemos podido ganarles hasta ahora, pero vamos a ser si somos capaces de competir contra un equipo que está a un nivel altísimo», expresó ayer en rueda de prensa antes de emprender viaje a Málaga, donde no estarán Marko Todorovic, Simon Birgander y Arturs Kurucs, quien se quedó en Murcia porque va a ser padre. En cualquier caso, el letón no jugó ni un solo minuto en los tres duelos frente al Valencia Basket y esta circunstancia permitirá a David Jelínek entrar en la rotación. En el Unicaja, su entrenador, Ibon Navarro, podrá contar hasta con Kendrick Perry, quien no jugó los cuartos de final por lesión pero que ya está listo para entrar en la convocatoria

El UCAM, con licencia para soñar | JUAN CARLOS CAVAL / DION GARCÍA

.

Otro hándicap que se va a encontrar el conjunto universitario es que el Unicaja liquidó su serie de cuartos de final ante el Baxi Manresa en solo dos partidos. Ha tenido una semana para preparar unas semifinales a las que el UCAM llega con solo un entrenamiento. Pero ni ante esta circunstancia se puso ayer Sito Alonso el papel de víctima: «Si ganamos uno allí, jugaríamos aquí dos partidos de semifinales, que es increíble, y sabemos que es muy difícil porque ellos llevan una semana descansando. Quiero que haya más tensión y presión para creer más en nuestras posibilidades, pero hay que hacer las cosas muy bien», comentó.

Dos buenos y dos malos

Tanto en las semifinales de la Supercopa como de la Champions en Belgrado, el UCAM estuvo muy cerca del Unicaja. No así en los dos partidos ligueros. «Tenemos que hacer cosas que no hicimos bien los dos partidos de liga, tanto en Murcia como en Málaga. En la Supercopa nos ganaron a 20 segundos del final, y en Belgrado teníamos un tiro de Sant-Roos debajo del aro a un minuto y medio del final para ponernos uno arriba. Tenemos que ser listos para jugar contra la exigencia que ellos emplean en el Carpena y no perder 22 balones como la última vez que jugamos allí, además de estar muy frescos mentalmente», recalcó el preparador murcianista.

El UCAM, con licencia para soñar | JUAN CARLOS CAVAL / DION GARCÍA

«Si llegamos al último cuarto con opciones, nadie puede dudar de que podemos ganar»

«Si llegamos al último cuarto con opciones, nadie puede dudar de que podemos ganar», dijo ayer un Sito Alonso que en ningún momento se mostró como víctima, sino con ambición ya que considera que ahora el físico pasa a un segundo plano: «Vamos a ir a lo mental porque es lo único que puede superar lo físico. No se pueden dejar escapar estas oportunidades, hay que aprovechar que estamos aquí y lo de Valencia ya está superado, ya solo está para celebrarlo cuando acabe la temporada. Lo siguiente que tenemos es a por lo que debemos que ir. Vamos a ver si mentalmente estamos preparado, que estoy convencido de que sí», explicó. «Este equipo está jugando a un buen nivel y también lo hizo en el segundo ante el Valencia cuando perdimos en casa», concluyó.

«No me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención el alma del UCAM Murcia»

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, explicó que no se fía de que el UCAM haya tenido menos descanso: «Está claro que no hemos visto a ninguno de los dos equipos que han estado durante la temporada por problemas físicos. Ya no están Simon Birgander ni Marko Todorovic, pero el hecho de que hayan ganado fuera de casa, que hayan jugado tan brillante el partido mental, haberse repuesto a esas bajas, el haber encontrado a jugadores durante diferentes momentos... No me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención el alma de UCAM Murcia. Aparecen Rodions Kurucs, Fabián Flores... Han demostrado que es un equipo con mucho corazón, mucha hambre y mucha alma».