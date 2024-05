La ‘kryptonita’ del UCAM Murcia, un experto en las semifinales de la ACB

El Valencia Basket y el Unicaja Málaga fueron los dos únicos equipos a los que el UCAM Murcia CB no pudo vencer en toda la fase regular de la Liga Endesa. Conquistó el conjunto universitario la quinta plaza cediendo tan solo dos derrotas en el Palacio de los Deportes, que fueron ante estos dos equipos. Sin embargo, en la que está siendo la mejor campaña de su historia en la ACB, consiguió cambiar el guion en los cuartos de final al eliminar al Valencia Basket a las primeras de cambio. No consiguió imponerse en el Palacio de los Deportes de nuevo el conjunto de Sito Alonso, pero sí que venció en la Fonteta en el primer y tercer partido para acceder a la que serán sus primeras semifinales en la máxima competición.

Con esa espina ya quitada, ahora el UCAM quiere eliminar la que más le duele. La de un Unicaja Málaga al que no ha logrado superar esta temporada. Sus caminos se han cruzado varias veces este curso, al verse las caras tanto en la Supercopa ACB como en la Final Four de la Champions League además de sus dos duelos del calendario regular de la Liga Endesa. Y aunque ha estado muy cerca de poder vencer al conjunto que dirige Ibon Navarro, no ha podido conseguir ese resultado. De hecho, hay que remontarse hasta marzo de 2023, tras levantar la Copa del Rey el equipo malagueño, para encontrar la última victoria del UCAM ante este rival tanto en Europa como en la competición doméstica.

Se medirá ahora el conjunto universitario a su particular ‘kryptonita’ para pelear por una gesta aún más histórica, como sería la de participar en una final de la ACB, ante un Unicaja que ya conoce de sobra lo que es moverse en este escenario. De hecho, sabe lo que es levantar el título al conseguirlo en la temporada 2005-06 con Sergio Scariolo a los mandos. Además, se da la circunstancia de que en esa ocasión ocupó el primer puesto al término de la liga regular, algo que también ha logrado este curso, por lo que contará con el factor cancha a su favor en todas las eliminatorias que dispute.

Así pues, el UCAM arrancará las semifinales mañana en el Martín Carpena (20.30 horas, Movistar +) con el primer partido de esta serie que decide su vencedor al mejor de cinco encuentros. El segundo también se celebrará en tierras malagueñas este jueves, mientras que no será hasta el sábado 1 de junio, cuando la serie llegue a Murcia con la disputa del tercer encuentro. El cuarto, si fuera necesario, también se disputaría en la capital del Segura y el quinto y definitivo sería en el Martín Carpena.

El equipo de Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, llega a esta cita después de eliminar al BAXI Manresa en dos partidos, por lo que ha contado con mayor tiempo de preparación y descanso para afrontar esta serie. Se trata de su pase al Top-4 de la Liga Endesa por decimoquinta vez, pero solo es la cuarta con factor pista a su favor. Por el momento, Ibon Navarro ha igualado ya a Aíto García Reneses con dos semifinales alcanzadas por el Unicaja, la pasada temporada 2022-23 y la actual. El actual entrenador del Unicaja es el técnico de nuestra historia con mejor porcentaje de victorias en partidos de play off de Liga Endesa. El Unicaja ha jugado ocho partidos de las eliminatorias por el título liguero con Ibon Navarro, ganando cinco de ellos.

El ‘ogro’ favorito

«Estamos intentando hacer un club consistente, que pueda estar siempre entre los diez primeros clasificados de la Liga Endesa, que eso es algo increíble con el nivel de esta competición, y nos hemos metido entre los cuatro primeros. Así que hay que disfrutarlo y pensar ahora en que nos enfrentamos a nuestro ‘ogro’ favorito, que es el Unicaja», explicaba Sito Alonso ante los medios de comunicación tras lograr el histórico pase a las semifinales de la Liga Endesa en el tercer partido ante el Valencia Basket. El entrenador universitario tan solo contará con apenas dos días para recuperar físicamente a su plantilla y plantear el guion del encuentro de mañana ante el equipo malagueño en el Martín Carpena. De hecho, será una especie de sprint, al afrontar dos partidos en apenas tres días (martes y jueves), por lo que el conjunto universitario trabajará también esos días en Málaga.

No podrá recuperar para esta ronda a sus dos pívots lesionados, ni a Marko Todorovic ni Simon Birgander, y habrá que valorar el estado físico de un Rodions Kurucs que forzó con su tobillo derecho en los cuartos de final para poder disputar los tres encuentros ante el Valencia Basket, siendo un factor importante para las posibilidades del cuadro murciano. El alero Howard Sant-Roos o los bases del plantel murciano son los otros jugadores mermados tras una campaña en la que ya se ha superado el medio centenar de partidos.

Pendientes de Perry En Málaga también están con un ojo puesto en la enfermería. Sobre todo en un Kendrick Perry que se perdió la eliminatoria de cuartos ante el BAXI Manresa por un golpe en su rodilla en el último partido de la liga regular. El equipo cajista fue cauto con el estado físico del base y no participó en la primera ronda del play off, pero podría reaparecer ante el UCAM Murcia después de una semana en la que ha podido recuperarse de sus dolencias.

El club abre la venta de entradas para el duelo del sábado

No había pasado ni 24 horas del histórico triunfo en la Fonteta y los aficionados del UCAM Murcia CB ya estaban pensando en la siguiente gran cita. Desde ayer los abonados y seguidores del conjunto universitario ya podían adquirir las entradas para el duelo que se disputará en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 1 de junio (18.00 horas) en el que será el tercer duelo de esta eliminatoria. Antes de eso, la plantilla de Sito Alonso disputará los dos primeros encuentros en el Martín Carpena mañana y el jueves (20.30 horas), por lo que la serie no llegará a la capital del Segura hasta alcanzar su ecuador al contar el Unicaja con el factor cancha.

El precio de las localidades es de 20 euros para los abonados, mientras que para el público en general el coste oscila entre los 30 y 70 euros. Las localidades se pueden comprar a través de la página web del club y hasta el próximo viernes 31 de mayo a las 12.00 horas, los abonados tendrán reservado su asiento para efectuar la compra.

A partir de ese momento, su localidad se pondrá a la venta al público en general. Si el asiento sigue libre, se podrá acceder a él posteriormente hasta el mismo día de partido. Al disputarse los dos primeros partidos en Málaga entre semana (martes y jueves) resultará algo más complicado el desplazamiento de aficionados murcianos para apoyar a su equipo en el Martín Carpena, como ha ocurrido en la eliminatoria ante el Valencia Basket, al coincidir ambos en días laborables.