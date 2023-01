Aunque los resultados de las primarias de Ciudadanos a nivel nacional aún no se han revelado, la decisión del actual teniente de alcalde de Cartagena, Manuel Padín, es firme: abandonará el partido en mayo, una vez concluya la presente legislatura, tras haber estado 14 años en sus filas y ser uno de los fundadores. Así lo reveló en una rueda de prensa que dio este jueves en el Hotel. El actual concejal de Sanidad, Comercio, Consumo y Turismo pese a que reiteró en numerosas ocasiones que “no tenía intención de criticar a ningún compañero o directiva”, sí que mostró su descontento a la dirección que ha tomado su partido: “Yo no sé si van a ganar los unos o los otros, pero sí tengo una cosa clara: hemos perdido todos, empezando por el estado de derecho español. Este partido tuvo la gran oportunidad de reconducir la política en este país, pero no ha sido así”.

El teniente de alcalde también recordó el intento de moción de censura. “Cuando ocurrió dije: hasta aquí hemos llegado, no vamos a destrozar a España entera. Sin embargo, eso solo me valió para que me abrieran un expediente y casi me echaran del partido”.

Padín se encargó, además, de dejar un recado para un posible futuro candidato a encabezar el partido: No quiero encontrarme con una expulsión a estas alturas, las críticas las haré llegado el momento. Ahora soy afiliado y no puedo ir en contra del partido. Pero que nadie piense que va a venir de rositas a la ciudad a poner su culito en su sillón de forma plácida, sin que nadie se entere de quién es y cuáles son sus intenciones. Con talante y sin insultar, como hago siempre, hablaré sobre quien tenga que hablar. No voy a consentir que venga nadie a engañar a mi ciudad”.

Futuro abierto

Respecto a su futuro, lejos de despejar dudas, ha levantado más incógnitas: "Yo no he dicho que no vaya en ninguna lista con nadie, igual voy en la lista de la Asociación de Vecinos de aquí del barrio o me voy a una ONG. Si es por Cartagena voy a estar donde tenga que estar. De momento no tengo ofertas políticas, ni las orejas puestas para que me las ofrezcan, sigo centrado en mi trabajo".

María Amoraga no será su sustituta

La número dos de Ciudadanos en Cartagena, la concejal de Patrimonio y Contratación, María Amoraga, también aclaró su futuro: no sustituirá a Padín al frente del partido. Según afirmó, su única intención en estos momentos es la de terminar la legislatura como concejal y no se plantea nada más allá de ese compromiso. De hecho, según destacó, ahora le gustaría dedicarse a la docencia, dejando su afiliación en su “esfera privada” y aseguró no tener oferta de ningún partido en estos momentos. “No me quiero insertar en ninguna lista porque quiero terminar la legislatura”, matizó.