Rectificar es de sabios, sobre todo cuando el error es evidente. En el ámbito del tiempo meteorológico, estamos acostumbrados a que los modelos predictivos en los que se basan los especialistas de la materia sean prácticamente infalibles, pero también pueden dar lugar a error ante la imprevisibilidad de los movimientos atomosféricos.

En su último vídeo, publicado el pasado 11 de enero, el joven burgalés Jorge Rey explica precisamente esta situación y anticipa qué es lo que va a ocurrir con las lluvias en las próximas semanas.

El aspirante a meteorólogo comienza su exposición advirtiendo de uno de estos errores en la predicción de los modelos predictivos, que vaticinaban una semana de lluvias y nevadas copiosas en España, pero que finalmente se han visto corregidos por una realidad mucho más seca de lo que se podía esperar: "Esta claro que las fuertes nevadas no han llegado a España o por lo menos no a todos los sitios que se preveían. Los modelos meteorológicos calculaban una borrasca que profundizara más sobre la Península Ibérica durante esta semana, una semana en la que desde luego ha llegado el frío. Frío que ahora mismo estamos sufriendo y también nevadas a muchos puntos de España, pero no con la intensidad que se preveía".

A la luz de las precipitaciones y nevadas registradas a lo largo de toda la semana, Jorge Rey ha tenido que reconocer que la borrasca ha llegado a España "de una forma mucho menos intensa. No dejando así esas acumulaciones que podrían llegar a ser hasta históricas".

Una vez superado el "desliz" de los modelos predictivos hacia lo que iba a llegar esta semana, el joven ha explicado que "ahora toca hablar de una nueva tendencia hacia la llegada de borrascas que nos dejen bueno, en un tiempo de lluvias, sobre todo en la mitad oeste de la Península Ibérica con acumulaciones que destacarán sobre todo en la zona noroeste. Pues por ejemplo en Asturias, en Galicia sobre todo y por ejemplo en León. Llega ahora una próxima semana con lluvias en muchos puntos del país, destacando la zona oeste también en las canarias, sobre todo en las islas más occidentales. Temperaturas que ascienden, aunque habrá días que nos recuerden un poco al invierno".

Advertencia de Jorge Rey sobre los errores de los modelos predictivos

Para curarse en salud contra los posibles errores de los modelos predictivos, el joven intérprete de las cabañuelas ha querido lanzar una advertencia a través de sus redes sociales. En concreto, a través de su cuenta en la plataforma X (antiguo Twitter): "Insistimos en el último vídeo sobre la importancia de seguir las previsiones meteorológicas en detalle ante la variabilidad que pudiera darse. Tal ha sido la variación, que hemos pasado de nevadas casi históricas a nevadas de poca importancia".