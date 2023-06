El pasado viernes 9 de junio se conmemoró el Día de la Región de Murcia, una festividad que todos los años coincide con la promulgación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía y que se celebra con un acto institucional donde, este año, la Comunidad ha concedido sus Medallas de Oro a la científica cartagenera María Cascales Angosto, al pintor lorquino Manuel Belzunce, a los atletas Mariano García y Mohamed Katir, y al fundador y ex presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, a título póstumo.

De forma paralela, ese día también tuvieron lugar las Marchas de la Dignidad: una manifestación formada por cuatro columnas que confluyeron en la Gran Vía y que demandaban algunas mejoras sociales para la Región.

Pero, la celebración del Día de la Región de Murcia no se ha quedado ni mucho menos de puertas para adentro: los cómicos Berto Romero y Andreu Buenafuente hicieron mención a esta fecha en el programa 'Nadie sabe nada', emitido por la Cadena Ser los sábados a las 12 y que se emitió el 10 de junio.

El día anterior a la entrega del programa, el 9 de junio, los humoristas ya dedicaban una publicación a la Región en su cuenta de Twitter: "Acabo de ver que hoy es el #DíaDeLaRegiónDeMurcia y apuesto a que mañana, en el NADIE, haremos referencia de alguna manera".

Acabo de ver que hoy es el #DíaDeLaRegiónDeMurcia y apuesto a que mañana, en el NADIE, haremos referencia de alguna manera. — Nadie Sabe Nada (@NaideSabeNada) 9 de junio de 2023

En efecto, tal y como anunciaron, los artistas realizaron un pequeño homenaje a Murcia a partir de la mitad del programa: en el minuto 35, Buenafuente da paso al tema: "Y ahora si os parece nos vamos a Murcia" para leer inmediatamente después una pregunta del usuario Insecto Palo que reflexionaba: "oye muy buenas he visto que en algunas ocasiones habéis puesto letra algunas canciones e incluso himnos de países. Me gustaría saber si os atreveríais a hacer lo mismo con 'We will rock you' de Queen".

Al descartar la posibilidad de versionar este tema porque ya tiene letra o de intentar adaptar el estribillo del programa a su tono, Andreu Buenafuente pregunta a Berto qué quiere hacer con el himno de Murcia, barajándolo como una opción a versionar según la petición del oyente.

El comediante pregunta, a modo de chanza, si Murcia tiene himno, a lo que Buenafuente responde que claro, que se trata de un "comunidad histórica". Después comienza a sonar 'La Parranda': la zarzuela en tres actos de Francisco Alonso y Luis Fernández Ardavín que representa a la Región, en este caso interpretada por el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid 2022-2023.

La reacción al escuchar los emocionantes tonos de la canción neutraliza cualquier posibilidad de realizar chistes o versiones sobre el famoso himno: "Madre mía van a tope en Murcia. Ostia que me estoy emocionando. Flipante, yo aquí no no tendría valor de poner una letra. Mira, me ha salido la sangre murciana que llevo. Muy diluida. sí, porque es de mis abuelos. Entonces claro esta sangre que es pre murciana. Pero lo he notado, he notado el picotazo de Murcia".

Letra 'La Parranda: En la huerta de Segura' (Canto a Murcia)

En la huerta del Segura

Cuando ríe un huertana

Resplandece de hermosura

Toda la vega murciana

Y en las ramas del naranjo

Brotan flores a su paso

Huertanica de mi amor

Tú eres pura y eres casta como el azahar

En la huerta del Segura

Cuando ríe un huertana

Resplandece de hermosura

Toda la vega murciana

Y mirándose al pasar

En la acequia del jardín

En el agua se reflejan

Como flores que salieron para verla sonreír

Como flores que salieron para verla sonreír

Huerta, risueña huerta

Que siempre frutos y flores das

Murcia la que cubierta

En todo tiempo en flor está

Murcia, son tus mujeres

Alma de tu palmar

Murcia, que hermosa eres

Tu huerta no tiene igual

En la huerta del Segura

Cuando ríe un huertana

Resplandece de hermosura

Toda la vega Murciana

Y en las ramas del naranjo

Brotan flores a su paso

Huertanica de mi amor tú

Eres pura y eres casta como el azahar

