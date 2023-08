Murcia está en el punto de mira de la chanza nacional, los cómicos y humoristas no pierden la oportunidad de rematar un buen 'chiste de murcianos' con alguno de los rasgos culturales de identidad como la pronunciación, las fiestas regionales o la gastronomía.

Este clima se trasfiere a la ciudadanía que, a través de sus redes sociales, desarrolla esta especie de universo narrativo humorístico que se ha creado en torno a la Región. Con frases tan icónicas como el 'Murcia no existe', la Comunidad y sus habitantes se han hecho un hueco en el repertorio de bloques de programas tan reconocidos como 'La Resistencia' con David Broncano.

Uno de los últimos vídeos en clave de humor que circula por redes sociales es, en realidad, un corto que se publicó hace más de tres años y que ahora ha 'vuelto a la vida' gracias a una publicación de Murcia Notificaciones.

En la pieza, un cortometraje titulado 'Logopedia' y escrito y dirigido por el artista murciano Pedro Ángel Roca y cointerpretado por él y la actriz Marta Mejías; ambos explotan esta ficticia aversión que los españoles sienten a los ciudadanos de la Región y que otros cómicos ya han desarrollado anteriormente en programas como 'El Hormiguero'.

El vídeo comienza: "Mira no quiero que te lo tomes a mal porque es que yo soy muy nueva con todo esto, a ver mi culpa porque me habían avisado de que la gente miente mucho en este tipo de aplicaciones y, claro, yo soy muy lanzada entonces, claro, no sé si estoy decepcionada o cabreada".

Después, el chico se justifica -"La verdad, lo siento mucho si no soy lo que te lo esperabas"- y la joven vuelve a arremeter cruelmente contra él: "Pues no, no mucho. Hubiera pasado por alto que me hubieras colado una foto de Brad Pitt y luego fueras un orco o descubrir que eres obeso mórbido, yo que sé; o que te faltan las dos piernas... Pero bueno, un apaño hubiéramos hecho, pero esto... lo siento muchísimo pero no. De verdad es que me la has colado pero bien..."

Ante estas graves acusaciones, el murciano intenta defenderse: "No, yo no te he engañado eh", pero ella vuelve a cargar contra él: "Me ha sometido la verdad, que es peor, ¿Por qué no pones en tu perfil tu lugar de nacimiento?"

El personaje explica que "No sé, pensé que no era importante" y ella le replica, visiblemente enfadada: "¿Cómo no va a importar que seas de Puente Tocinos, Murcia? ¿Cómo no va a ser importante? Muchísimo, tú es que no piensan las cosas, ¿o qué?"

Ante la discupa del pobre pretendiente, ella continúa con su monólogo: "Mi anterior novio era tartamudo y ahora ¿Quieres que salga con uno de Murcia?. Pero mira, tú imagínate que lo nuestro sale bien, ¿vale? Quedamos, follamos, nos enamoramos... o como decís vosotros: quedemos, follémonos, nos enamoremos. Muy difícil, pero supóntelo. Y te llevo a casa en Nochebuena. Mi madre se llama Reyes y mi padre se llama Carlos, ¿tú sabes lo que he tenido que aguantar yo durante años de Ca-Ca Carlos para que ahora llegues tú, que no lo sabes pronunciar la mitad de las consonantes, rallah'... calleh'... buenah'... Feliceh' fiestah'... no perdona, pero por ahí no paso y pobrecito mi hermano que se llama Juan Luis".

Al oír el nombre de su hermano, el simpático joven exclama: "¡Acho, Juan Luis, qué nombre más bonico!", lo que termina de sacar de quicio a la muchacha, que sale airada de la escena: "Tú eres tonto tío, vete a la mierda". Con más esperanza que vergüenza, el de Puente Tocinos todavía protesta: "Oye, puedo ir a un logopeda".