Este es el examen de física que les han puesto a los chavales de la Ebau de Murcia...

No sé, a mi lo de que cada vez se baje más el nivel y les exijan menos, me da que pensar.

Este tipo de problemas se dan en los primeros años de la ESO y no es de lo "difícil" precisamente. pic.twitter.com/NQ4CWVBhQp