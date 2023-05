Cuando Jorge, Javi, Nando y Fran -miembros del grupo Second- compusieron el himno oficial del Centenario del Real Murcia C.F. en 2008 no podían imaginar que su letra acabaría en boca de cantantes de la talla y estilo musical como Bad Bunny, Rosalía o el difunto Michael Jackson.

Esta curiosa combinación ha sido posible gracias a un aficionado del club, JoseFco en su usuario de Twitter, que ha recurrido a una plataforma de inteligencia artificial, conver.ai, para crear tres versiones del himno del Real Murcia "interpretada" por los tres artistas.

Según ha explicado Jose en su publicación, "le he pedido a una IA que haga el Himno del Murcia cantado por Bad bunny y...(la foto es de otra IA diciéndole Bad Buny en Nueva Condomina)". El resultado, un tema de 45 segundos donde se puede escuchar el cantico grana en un tono que podría parecerse al de Benito Antonio Martínez Ocasio, ha causado la admiración de un centenar de usuarios y ha sido escuchado por más de 6.000 personas".

En otro tuit que continua al principal a modo de hilo, "también tenemos la versión de Michael Jackson (la foto es diciendo Michael Jackson con una camiseta del Murcia)" y, por último, "la versión de Rosalía llega a la Nueva Condomina".

Aunque la similitud entre las voces de los cantantes y la del resultado de la IA es bastante cuestionable, los aficionados del Real Murcia que han dado su opinión están encantados con el resultado: "Espectacular", "No sé por qué, pero me tienes bailando y dando volteretas en la habitación" o "Sería la canción del verano, pero Bad Bunny le tiene miedo al éxito".

La IA irrumpe en la industria musical

El uso de inteligencias artificiales en la creación musical ya ha irrumpido de lleno en el sector: con casos como el de Quevedo "cantando" temas como 'Ave María' de David Bisbal, 'Demasiadas mujeres' de C.Tangana, 'Zapatillas' de El Canto del Loco, o 'Tu jardín con enanitos' de Melendi; la nueva canción de los extintos Beatles ('Banana Phone') o la supuesta colaboración entre Drake y The Weeknd en la canción 'Heart On My Sleeve', es una tecnología que promete tambalear a discográficas y productoras, si es que no lo está haciendo ya.

Tras la nueva victoria de Loreen en Eurovisión con un tema, 'Tattoo' (sospechosamente similar a 'Flying Free' producido por Dj Ruboy y Dj Skudero y asociado a la discoteca española Pont Aeri), el compositor Alejandro Abad insinuaba en 'Todo es mentira' que la canción podría haber sido creada mediante Inteligencia Artificial para dar explicación al extraño parecido.

Letra del Himno del Centenario del Real Murcia C.F.

Uo Oh Oh Oh…Real Murcia

Tu afición es la que canta

Como una sola alma…Murcia Murcia

Cien años contigo, y todos los que vengan

Marcados por la gloria de una llama eterna

Si el camino se hace duro, saboreas la victoria

El pasado y el futuro se unen por tu escudo

Porque somos uno solo

Porque el grana es nuestra seña

Porque amamos nuestra tierra

Uo Oh Oh Oh…Real Murcia

Tu afición es la que canta

Como una sola alma…Murcia Murcia

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Cuando sales a la hierba de la Nueva Condomina

Recordamos la memoria de aquellos que te quisieron

Y ahora miran desde arriba, forman parte de tu historia

Y como siempre nos animan…desde arriba…

Uo Oh Oh Oh…Real Murcia

Tu aficion es la que canta

Como una sola alma…Murcia Murcia

Uo Oh Oh Oh…Real Murcia

Tu afición es la que canta

Como un rio de esperanza… Murcia Murcia

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Uo Oh Oh Oh Real Murcia

Uo Oh Oh Oh Real Murcia

Uo Oh Oh Oh Real Murcia

Tu afición es la que canta

Como una sola alma

Murcia Murcia…

